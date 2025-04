Melinda Gates fala sobre divórcio com Bill Gates e menciona ‘traições’ no casamento Novo livro da empresária revela pesadelos e crise na relação com o bilionário da tecnologia Internacional|Do R7 04/04/2025 - 02h00 (Atualizado em 04/04/2025 - 02h00 ) twitter

Melinda Gates deixou a copresidência da Fundação Bill & Melinda Gates em 2023 Reprodução/Redes Sociais

Empresária e filantropa, Melinda French Gates, detalha em seu novo livro os desafios emocionais e práticos enfrentados durante e após o divórcio com o cofundador da Microsoft, Bill Gates. A obra The Next Day: Transitions, Change, and Moving Forward, que será lançada em 15 de abril, traz relatos sobre pesadelos, ataques de pânico e a decisão solitária de encerrar um casamento de quase três décadas. Trechos do livro foram divulgados pela revista People.

Melinda Gates revela que, ao final de 2019, começou a ter pesadelos que refletiam a crise em seu casamento. A situação a levou à conclusão de que precisava tomar uma decisão de forma independente. Embora evite detalhar os motivos do rompimento, a empresária afirma que “Bill reconheceu publicamente que nem sempre foi fiel”.

A decisão foi comunicada a Bill Gates em fevereiro de 2020, durante uma viagem ao Novo México. No verão daquele ano, ela iniciou as discussões sobre o divórcio, um processo que descreveu como longo e desgastante. A separação foi anunciada publicamente em 3 de maio de 2021. Apesar das dificuldades, ela afirma que procurou agir de forma equilibrada ao lidar com as traições no casamento.

Em entrevistas anteriores, French Gates classificou o divórcio como um dos momentos mais difíceis de sua vida. Em 2022, ao USA Today, disse que “nunca imaginou” que se separaria. “Percebi que precisava fazer uma escolha mais saudável”, afirmou. Em entrevista recente, declarou estar satisfeita com sua vida atualmente e revelou que está em um novo relacionamento.

Bill Gates também se manifestou sobre o fim do casamento. Em entrevista ao jornal britânico The Times, ele declarou que a separação foi “miserável” por pelo menos dois anos e que considera o divórcio seu “maior arrependimento”.

O fim da relação coincidiu com a divulgação de um caso extraconjugal de Bill Gates com uma funcionária da Microsoft. O Wall Street Journal revelou que, em 2019, diretores da empresa investigaram a denúncia. Segundo um representante de Gates, sua saída do conselho da companhia, em 2020, não teve relação com o caso, ocorrido cerca de 20 anos antes.

Melinda French Gates deixou a copresidência da Fundação Bill & Melinda Gates em 2023 e tem se dedicado à Pivotal Ventures, empresa que promove investimentos de impacto e filantropia. A organização atua em frentes como apoio à saúde mental de jovens, aumento da representação feminina na política e incentivo à presença de mulheres na indústria de tecnologia.

