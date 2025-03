‘Mescla de gelo e fogo’: cientistas afirmam ter descoberto nova fase da matéria Descoberta pode impactar a computação quântica e tecnologias avançadas de refrigeração Internacional|Do R7 31/03/2025 - 02h00 (Atualizado em 31/03/2025 - 02h00 ) twitter

Ilustração mostra o estado "metade fogo, metade gelo", enquanto o gráfico à direita expõe a mudança de entropia magnética Divulgação/Laboratório Nacional de Brookhaven

Uma nova fase da matéria, descrita como “meio gelo, meio fogo”, foi descoberta por cientistas do Laboratório Nacional de Brookhaven, nos Estados Unidos. A pesquisa, publicada na quarta-feira (26), revela um padrão inédito de spins de elétrons no material Sr3CuIrO6, com metade dos spins altamente ordenados (“frios”) e a outra metade desordenados (“quentes”). A descoberta pode ter aplicações promissoras para tecnologias de refrigeração avançada e armazenamento de dados.

Na ciência, spin é a propriedade quântica de partículas subatômicas, como elétrons e prótons. É uma forma de momento angular que dá às partículas um pequeno campo magnético.

O novo estado da matéria é um “gêmeo oculto” de outra fase, chamada “meio fogo, meio gelo”, identificada pelos mesmos pesquisadores no início de 2024. A transição entre essas fases ocorre quando os spins “quentes” e “frios” trocam de posição, um fenômeno induzido pela aplicação de um campo magnético externo.

Segundo os cientistas, essa troca de fase extremamente nítida e com grandes mudanças na entropia pode ser usada para desenvolver sistemas mais eficientes de controle térmico.

Como aplicar a “nova matéria”?

A descoberta pode impactar a computação quântica e a spintrônica, área que explora o comportamento dos spins para o desenvolvimento de novos dispositivos eletrônicos.

“Encontrar novos estados com propriedades exóticas e entender suas transições é essencial para avanços na física da matéria condensada”, disse Weiguo Yin, um dos autores do estudo, à revista Newsweek.

Alexei Tsvelik, coautor da pesquisa, ressaltou que o modelo matemático que previa as fases, conhecido como modelo de Ising unidimensional, não previa uma transição de fase em temperatura finita.

“Estávamos perdendo peças do quebra-cabeça”, afirmou Tsvelik. Agora, os cientistas planejam investigar como esse fenômeno se comporta em sistemas com spins quânticos e outras interações.

