Por que estão caindo tantos aviões? Especialistas desmentem teorias da conspiração

Desde o início do ano, o Brasil já registrou mais de 30 acidentes aéreos , o que levantou o debate do motivo que tantos aviões estão caindo? Entre as respostas, a teoria de que um distúrbio no campo magnético da Terra esteja afetando os aviões ganhou forças entre os brasileiros.



Entretanto, segundo especialistas, a hipótese não passa de uma fake news. "Não faz o menor sentido atribuir o que está acontecendo com a anomalia magnética do Atlântico Sul. Isso só afeta naves espaciais e a estação espacial internacional, pois o fenômeno as deixam mais expostas à radiação cósmica, isso não altera em nada a navegação aérea", explicou o professor de física Leandro Tessler.



Além disso, dados apontam não haver registros de acidentes na região da anomalia. As justificativas para o número elevado são várias, mas para os especialistas as mais plausíveis é o alto número de aeronaves circulando e os erros humanos.