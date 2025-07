Mesmo cenário: nova enchente no Texas remete à tragédia de 1987 que inspirou filme Longa-metragem se baseia em cheia do rio Guadalupe, que deixou 10 adolescentes mortos em acampamento religioso Internacional|Do R7 05/07/2025 - 13h15 (Atualizado em 05/07/2025 - 13h22 ) twitter

Assim como 1987, Rio Guadalupe voltou a transnbordar por conta das fortes chuvas Reprodução/X/@krassenstein - 4.7.2025

A enchente no Texas (EUA), que causou a morte de ao menos 27 pessoas e deixou dezenas de desaparecidos — incluindo crianças — nessa sexta-feira (4), reacendeu a memória de um evento semelhante ocorrido em 1987, que inclusive foi retratado em um filme lançado mais de 30 anos atrás.

Na época, a cheia do Rio Guadalupe — que tem mais de 370 km de extensão — provocou a morte de 10 adolescentes que participavam de um acampamento religioso.

O longa-metragem “Enchente: Quem Salvará Nossos Filhos?” (Flood: Who Will Save Our Children?, no original), dramatiza os eventos daquele episódio e foi lançado em 1993. Além de retratar a perspectiva das vítimas, o filme também destaca o trabalho dos socorristas que atuaram no resgate das crianças.

Segundo o The New York Times, na época, o rio subiu cerca de nove metros, arrastando um ônibus escolar e uma van que transportavam os adolescentes de Comfort (Texas), município localizado a cerca de 24 km a sudeste de Kerrville.

Ao todo, dez jovens morreram. Outros 33 — junto com quatro adultos — foram resgatados. Alguns dos sobreviventes se agarraram aos galhos mais altos de ciprestes e nogueiras-pecã, rezando até serem salvos por helicópteros. À época, foi considerada a pior enchente do Rio Guadalupe em 55 anos, de acordo com o Times.

A primeira página do The New York Times no sábado, 18 de julho de 1987 Reprodução/NYT

Ainda segundo a imprensa americana, a enchente registrada nesta sexta-feira (4) pode ser ainda mais grave do que a de 1987. Um fator que dificulta a avaliação precisa é que a água inundou a caixa de instrumentos do Serviço Geológico dos EUA usada para transmitir os dados fluviais.

De acordo com o New York Times, o equipamento parou de enviar informações às 4h35 (horário local) na sexta-feira. Em 1987, alertas foram emitidos ainda na madrugada para acampamentos de verão ao longo do rio, mas não ficou claro por que os veículos ligados à igreja decidiram atravessar o rio já transbordado.

Enchentes 2025

As buscas se concentram na área do Camp Mystic, acampamento cristão feminino na comunidade de Hunt (Kerr County), no Texas (EUA).

Em apenas 45 minutos, o nível subiu mais de 8 metros, provocando enchentes destrutivas em toda a instalação e arrastando o acampamento.

Helicópteros, barcos, drones e centenas de voluntários intensificaram operações de busca por cerca de 20 garotas desaparecidas entre as aproximadamente 750 presentes no local.

As famílias confirmaram a morte de três meninas: Renee Smajstrla, 8 anos; Janie Hunt, 9; e Sarah Marsh, 8.

O governador do Texas, Greg Abbott, reforçou que o estado mobilizou todos os recursos e apelou à população para seguir alertas, evitando áreas alagadas até que os riscos se dissipem.

Em relação ao acampamento, o vice‑governador Dan Patrick ressaltou que muitas meninas podem estar ilhadas em árvores ou áreas sem comunicação, enfatizando que os contatos com familiares não significam necessariamente que estão desaparecidas.

Nas redes sociais, avisos de pelo menos nove meninas estão sendo divulgados: Virginia Hollis, Molly Dewitt, Eloise Peck, Lila Bonner, Lainey Landry, Hadley Hanna, Reneé Smajstrla, Greta Toranzo e Kellyanne Lytal.





