Milei é ligado a empresa de cripto com os mesmos envolvidos no caso $Libra, diz jornal Presidente argentino teria assinado carta com empresa de blockchain Internacional|Do R7 25/02/2025 - 20h08 (Atualizado em 25/02/2025 - 20h08 ) twitter

Milei provocou uma crise política na Argentina ao divulgar a criptomoeda $Libra REPRODUÇÃO/RECORD NEWS

O presidente da Argentina, Javier Milei, foi novamente vinculado ao mundo das criptomoedas, desta vez por meio da plataforma Cube Exchange, que conta com a participação dos mesmos empresários envolvidos na crise da memecoin $Libra. Documentos e entrevistas revelados pelo jornal argentino La Nación indicam que Milei teria assinado uma “carta de intenções” para aplicar a tecnologia blockchain à economia argentina, reforçando sua ligação com o setor.

O termo blockchain refere-se a uma tecnologia de registro que garante segurança e transparência para transações digitais, eliminando intermediários tradicionais. Já a Cube Exchange é uma plataforma de negociação projetada para combinar finanças tradicionais e tecnologia blockchain, permitindo a compra, venda e troca de ativos digitais, como a $Libra, por exemplo.

Na denúncia do jornal argentino, a Cube Exchange teria firmado uma parceria com a Kelsier Ventures, empresa do norte-americano Hayden Mark Davis, um dos nomes centrais no caso $Libra. A entrada da empresa no mercado argentino contou com a intermediação de Mauricio Novelli e Manuel Terrones Godoy, que facilitaram os encontros de Davis com Milei e abriram as portas da Casa Rosada.

A revelação de novas ligações de Milei com criptomoedas veio através de uma entrevista publicada em novembro de 2024, onde Gideon Davis, irmão de Hayden e diretor de operações da Keyser Ventures, afirmou que Milei assinou uma “carta de intenções” para colaboração no uso de blockchain. O conteúdo da entrevista foi removido de plataformas digitais, mas foi baixado por internautas e publicado em seguida nas redes.

‌



Registros oficiais indicam que Hayden Davis se reuniu pelo menos duas vezes com Milei, incluindo um encontro na Casa Rosada em 30 de janeiro. Seu nome também aparece em acessos registrados nos dias 16 de julho e 21 de novembro, com autorização da Secretaria-Geral da Presidência, liderada por Karina Milei, também envolvida no escândalo.

Gideon Davis sugeriu que a aproximação com Milei ocorreu por meio de um “parceiro” na Argentina, possivelmente Novelli, um dos organizadores do Tech Forum. Novelli já havia contratado Milei no passado para palestras e treinamentos, antes mesmo dele se tornar presidente.

‌



A Cube Exchange chegou a anunciar publicamente, em 14 de outubro, que estava “unindo forças com o governo argentino” para aplicar a tecnologia blockchain no setor público. A declaração veio acompanhada de um vídeo com imagens de Milei e a bandeira argentina.

O vínculo entre Cube Exchange, Keyser Ventures e o governo argentino continuou a se fortalecer nos meses seguintes, segundo Davis. “Acredito que esta seja a primeira carta de intenções que Milei assinou com uma empresa de tecnologia”, afirmou ele.

‌



No entanto, o colapso da $Libra e a repercussão negativa do caso levaram os envolvidos a tentarem se distanciar. Na única vez em que comentou publicamente sobre o caso, Milei evitou citar a Cube Exchange e a carta de intenções, assim como não acusou Davis de fraude, limitando-se a dizer que “a Justiça decidirá”.