Criptomoeda que gerou crise política na Argentina é 'altamente especulativa', afirma advogado

Em entrevista ao Conexão Record News desta terça-feira (18), o advogado especialista em criptomoedas Thiago Barbosa analisa que o escândalo envolvendo o presidente argentino Javier Milei – no qual o mandatário fez publicação em uma rede social em que promovia investimento em criptomoedas – faz parte de um movimento perigoso que pode fazer o dinheiro das pessoas "evaporar".



Barbosa explica que as chamadas “meme coins”, o tipo de criptoativo que o argentino divulgou em sua rede social, são ativos digitais de 'brincadeira', ou seja, não têm um projeto econômico por trás. Sua verdadeira intenção é criar um token, aumentar seu valor artificialmente e, depois, injetar mais unidades no mercado, diminuindo rapidamente seu preço em uma manobra conhecida como “puxada de tapete”.