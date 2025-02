Missão espacial dos EUA divulga novas imagens do lado oculto da Lua; veja Módulo lunar registra crateras, polo sul em órbita e até “selfie” com a Terra enquanto se prepara para pouso histórico em março Internacional|Do R7 24/02/2025 - 11h36 (Atualizado em 24/02/2025 - 11h36 ) twitter

Missão tem divulgado imagens do lado oculto da Lua a aproximadamente 120 km acima da superfície lunar Divulgação/Firefly Aerospace

A missão espacial Blue Ghost, conduzida por uma empresa dos Estados Unidos, tem divulgado imagens impressionantes da Lua desde que seu módulo lunar entrou em órbita, no dia 13 deste mês.

As fotos e os vídeos, que incluem closes do lado distante do nosso vizinho celestial -- uma região que não pode ser vista daqui --, eclipse e até “selfie” com a Terra, encantam cientistas e entusiastas do espaço.

A espaçonave foi lançada em 15 de janeiro a bordo de um foguete Falcon 9, da SpaceX, empresa do bilionário Elon Musk. A ideia é que ela permaneça em órbita durante 16 dias até pousar na superfície lunar, em 2 de março.

As imagens mais recentes, divulgadas na última terça-feira (18), mostram a superfície rochosa do lado oculto da Lua, marcada por crateras de impacto, e foram obtidas a cerca de 120 quilômetros da superfície do satélite, segundo a missão.

‌



Our #GhostRiders completed another lunar orbit maneuver with a 3 minute, 18 second burn early this morning. This maneuver moved the lander from a high elliptical orbit to a much lower elliptical orbit around the Moon. Shortly after the burn, Blue Ghost captured incredible footage… pic.twitter.com/ygyMVpaBW4 — Firefly Aerospace (@Firefly_Space) February 18, 2025

Os EUA pretender pousar astronautas no polo sul lunar, onde há presença de água congelada em crateras sombreadas, até o final do ano que vem. A região, inclusive, também é muito visada pela China, que planeja construir uma base no local até 2030.

A empresa responsável pela Blue Ghost, a Firefly Aerospace sediada no Texas, chegou a compartilhar um vídeo em timelapse com as primeiras imagens capturadas pela missão assim que o módulo lunar entrou na órbita do satélite, no dia 13.

‌



“As imagens são surreais. Ver as crateras e rochas da Lua com nossos próprios olhos, registradas pela nossa nave, é uma inspiração enorme após tanto esforço”, afirmou Joseph Marlin, engenheiro-chefe adjunto da missão, em entrevista à CNN.

I love you to the Moon, but not back - I'm staying there," 💙 Blue Ghost. We captured our first shots of the Moon following a successful Lunar Orbit Insertion. The lander will soon begin to circularize its orbit in preparation for landing on March 2. #BGM1 pic.twitter.com/2FclZ1hnvb — Firefly Aerospace (@Firefly_Space) February 14, 2025

Poucos dias depois, em 21 de janeiro, a Blue Ghost capturou um eclipse onde a Terra passou na frente do sol. O vídeo foi tirado do convés superior do módulo e mostra que o fenômeno ocorre muito mais rápido do que na Terra.

‌



Para além das fotos

A Blue Ghost carrega 10 instrumentos científicos e tecnológicos da NASA, a agência espacial dos EUA, como parte de uma iniciativa do programa Artemis, que promete levar astronautas norte-americanos de volta à Lua após mais de 50 anos.

O módulo está programado para pousar no Mare Crisium, ou “Mar das Crises”, uma bacia vulcânica de mais de 483 quilômetros de largura, localizada no lado próximo da Lua, no início de março.

Lá, os instrumentos operarão por cerca de 14 dias terrestres -- um dia lunar -- coletando dados sobre a subsuperfície, como poeira e regolito, as rochas soltas que cobrem o solo lunar.

Blue Ghost aparece em "selfie" com a Terra ao fundo; imagem foi divulgada em 3 de fevereiro deste ano Divulgação/Firefly Aeroespacial

“Missões robóticas como essa são fundamentais para testar tecnologias e realizar experimentos que preparam o terreno para o retorno humano à Lua e, no futuro, missões tripuladas a Marte”, destacou o programa Artemis em uma publicação recente nas redes sociais.

Se tudo correr bem, a Blue Ghost também poderá capturar eventos raros, como um eclipse solar visto da Lua em 14 de março e o fenômeno de levitação de poeira lunar ao pôr do sol lunar em 16 de março, descrito pela primeira vez por astronautas da Apollo.

O sucesso da missão marcaria um feito histórico para a exploração espacial privada. Até agora, apenas a Intuitive Machines, de Houston, conseguiu um pouso suave na Lua, em fevereiro de 2024, com a nave Odysseus, também apoiada pelo programa Artemis.