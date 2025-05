Paraquedista morre após não abrir o paraquedas em salto de 3.000 metros no Reino Unido Polícia apura se houve intenção de suicídio Internacional|Do R7 26/05/2025 - 19h12 (Atualizado em 26/05/2025 - 19h33 ) twitter

Jade Damarell tinha mais de 400 saltos registrados Reprodução/X

Jade Damarell, uma experiente paraquedista britânica de 32 anos, morreu no dia 27 de abril após uma queda de mais de 3 mil metros durante um salto no condado de Durham, no Reino Unido. A polícia investiga o caso como possível suicídio. Na véspera da tragédia, ela havia encerrado um relacionamento amoroso e deixou bilhetes que, segundo as autoridades, indicam intenção deliberada.

Com mais de 400 saltos registrados, Jade era considerada uma atleta “dedicada e apaixonada pelo paraquedismo”, segundo os amigos. Apenas em 2025, já havia realizado pelo menos 80 saltos. Na semana da morte, fez 11 em apenas dois dias. No salto fatal, seu paraquedas não foi acionado, embora as investigações tenham descartado possíveis falhas técnicas no equipamento.

O acidente ocorreu por volta das 14h (horário local), na Fazenda Wrefords, próxima ao campo de aviação Fleming Field, em Shotton Colliery. Equipes de emergência foram acionadas imediatamente, mas Jade foi declarada morta no local. A causa provisória da morte foi registrada como “traumatismo contuso”, segundo o legista responsável.

De acordo com o clube SkyHigh Skydiving, onde Jade praticava, todas as evidências sugerem que ela não tentou acionar o paraquedas. “Ela saltou com outra pessoa, se separou no ar, virou de costas e sofreu o impacto”, relatou um colega que testemunhou o salto.

Em nota, a escola afirmou ter recebido da polícia e da associação British Skydiving a confirmação de que não houve falha mecânica ou erro operacional.

Um dos bilhetes deixados por Jade mencionava o término com Ben Goodfellow, 26 anos, também paraquedista. Eles moravam juntos desde o Natal em uma casa alugada perto do aeródromo.

Amigos contam que o casal era “inseparável” e costumava saltar junto. “Eles estavam sempre juntos, quase não interagiam com outras pessoas”, disse uma fonte ao Daily Mail.

“Na noite anterior à morte, Ben terminou o relacionamento. No dia seguinte, foi trabalhar — e foi quando Jade morreu”, disse uma amiga do casal.

Goodfellow, que também é vocalista da banda indie Post Rome, cancelou shows marcados após o ocorrido, citando “circunstâncias imprevistas”. Ele não se pronunciou publicamente sobre o caso, mas pessoas próximas afirmam que ele está “profundamente abalado”.

Quem era Jade Damarell?

Nascida em 6 de outubro de 1992, em Kowloon, Hong Kong, Jade se formou em Marketing pela Universidade de Leeds. Trabalhou como gerente de marketing e, recentemente, havia iniciado treinamento para obter licença de piloto. Antes de Ben, ela foi casada com o advogado James Damarell.

A família de Jade divulgou uma nota após a tragédia. “Ela era brilhante, corajosa e verdadeiramente extraordinária. Um espírito aventureiro e livre, que viveu com energia, paixão e amor. Sentiremos uma falta indescritível, mas seu brilho viverá em todos que a conheceram”, disseram os pais, Liz e Andrew.

A SkyHigh Skydiving também lamentou a perda. “Neste momento incrivelmente difícil, pedimos privacidade e compaixão para todos os que estão de luto.”

O inquérito sobre o caso foi aberto no Tribunal do Legista de Crook e deve ser retomado em 21 de agosto, quando novas informações do caso serão apresentadas.

