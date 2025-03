Mortes em Mianmar podem chegar a dez mil, diz Serviço Geológico dos EUA após tremor Estudo ressalta que a dimensão da devastação pode levar semanas ou até meses para ser averiguada Internacional|Do R7 28/03/2025 - 17h28 (Atualizado em 28/03/2025 - 17h31 ) twitter

Governo de Mianmar pediu ajuda da comunidade internacional e de organizações humanitárias para lidar com o desastre REUTERS

O terremoto de magnitude 7,7 que atingiu Mianmar nesta sexta-feira (28) pode ter deixado entre mil e 10 mil mortos, segundo projeções do Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS). Até o momento, a junta militar de Mianmar confirmou 144 mortos e 732 feridos, mas especialistas norte-americanos alertam que o número de vítimas deve crescer conforme as equipes de resgate avançam nos trabalhos e as informações chegam das regiões mais afetadas.

O epicentro do tremor foi registrado a uma profundidade rasa de 9,6 quilômetros, na região de Sagaing, perto da cidade de Mandalay, a segunda maior de Mianmar, com aproximadamente 1,5 milhão de habitantes. Um segundo tremor, de magnitude 6,4, foi registrado 12 minutos depois, agravando os danos na infraestrutura do país.

De acordo com o modelo do USGS, a densidade populacional das áreas atingidas e a vulnerabilidade das construções locais indicam que o número de vítimas fatais pode superar a marca de 10 mil. O estudo ressalta que a compreensão completa da devastação pode levar semanas ou até meses, pois muitas vítimas ainda podem estar soterradas sob os escombros.

As dificuldades logísticas e a rigidez do controle da junta militar sobre a internet e a comunicação dificultam a transmissão de informações sobre a tragédia. O governo pediu ajuda da comunidade internacional e de organizações humanitárias para lidar com o desastre.

Por enquanto, as autoridades confirmaram mortes em três localidades: Sagaing, Kyaukse e Naipidau, a capital do país. No entanto, com hospitais recebendo um fluxo crescente de feridos e as equipes de resgate ainda em operação, a escala real da destruição e das perdas humanas permanece incerta.

