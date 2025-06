Turistas brasileiros que estavam presos em estrada no Chile devido à nevasca são resgatados Foram mais de 12 horas de resgate para retirar as mais de 30 pessoas que ficaram presas devido à neve Brasília|Do R7 26/06/2025 - 23h50 (Atualizado em 26/06/2025 - 23h50 ) twitter

Brasileiros que estavam em van são resgatados após mais de 12 horas Carabineros Región de Antofagasta/ reprodução

Após mais de 12 horas de trabalho, as autoridades chilenas conseguiram resgatar as mais de 30 pessoas que estavam presas em uma estrada de San Pedro do Atacama devido a uma forte nevasca. Entre eles, estavam 19 turistas brasileiros que estavam em uma van. A informação do resgate foi confirmada nesta quinta-feira (26) pelo prefeito da cidade, Justo Zuleta Santander.

A operação contou com o apoio da polícia, o Serviço Meteorológico Nacional, Socorro Andino e o Exército chileno. Foi preciso limpar a estrada com máquinas para conseguir chegar onde estavam os veículos. Segundo a prefeitura da cidade, eram oito caminhões, três veículos particulares — alguns sem registro inicial — e uma van, onde estavam os brasileiros.

“Uma janela climática favorável permitiu que as equipes avançassem de Hito Cajón, onde máquinas do Departamento de Estradas já operavam, removendo uma densa camada de neve”, explica a nota.

Vídeo divulgado pela polícia chilena mostra a quantidade de neve na região.

‌



#AHORA 🔴 Carabineros continúa rescate en la ruta 27CH entre Hito Cajón y Paso Jama.

Pasado el km 63 se ubica un bus con 20 pasajeros que son evacuados por el @Ejercito_Chile

Además 20 conductores de camiones permanecen en el lugar.

➡️Se sigue avanzando al km 80.

EN DESARROLLO pic.twitter.com/nvoCwnQnQe — Carabineros Región de Antofagasta (@CarabAntof) June 26, 2025

#AHORA

Región de #Antofagasta: Último reporte del trabajo de Carabineros de la Prefectura de El Loa, junto a personal de Bomberos y Socorro Andino en la ruta 27CH con el fin de rescatar a las 27 personas aisladas producto del viento blanco y la nieve.

🔴 EN DESARROLLO pic.twitter.com/gmSBqRXaCe — Carabineros Región de Antofagasta (@CarabAntof) June 26, 2025

As autoridades chilenas reforçaram o pedido para que turistas evitem as áreas montanhosas enquanto as condições climáticas estiveram ruins. “O município lembra a todos da importância de respeitar os alertas meteorológicos oficiais e seguir as recomendações das autoridades, pois eventos como este confirmam os riscos reais.”

