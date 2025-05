Mujica aumentou o salário mínimo em 250% e reduziu a pobreza de 37% para 11% Ex-presidente rejeitou os benefícios da presidência e se recusou a viver no palácio presidencial Internacional|Do R7 13/05/2025 - 17h07 (Atualizado em 13/05/2025 - 17h16 ) twitter

Pepe Mujica morreu aos 89 anos, nesta terça-feira (89) Reprodução/Instagram @pepe.mujicaok

Em 28 de junho de 2009, Mujica, morto nesta terça-feira (13), aos 89 anos, foi eleito o candidato presidencial da Frente Ampla, superando seus concorrentes com 52,02% dos votos. Mujica venceu as eleições presidenciais no dia 1º de março de 2010 e foi empossado no Palácio da República do Uruguai ao lado do vice, Danilo Astori.

Mujica rejeitou os benefícios da presidência e se recusou a viver no palácio presidencial. Durante seu mandato, aumentou o salário mínimo em 250% e reduziu a pobreza de 37% para 11%.

Em 2011, posicionou-se contra as operações militares da Líbia e declarou que o presidente venezuelano, Hugo Chávez, era o governante mais generoso que conhecera.

No dia 1º março de 2015, Mujica encerrou os cinco anos à frente da presidência do Uruguai. Continuou vivendo com simplicidade em uma fazenda nos arredores de Montevidéu, dirigindo um Fusca ano 1978. O ex-presidente doou mais de 90% de seu salário para a caridade.

Em 2015, após deixar a presidência do Uruguai, Mujica foi eleito senador, mas em 2018 renunciou ao cargo e justificou: “Estou cansado da longa viagem e me afasto antes de morrer de velho”.

Em 2019, Mujica decidiu voltar para a política e se candidatou ao Senado pelo Movimento de Participação Popular (MPP) que faz parte da coalizão de esquerda Frente Ampla. Na época, o partido disputou a presidência, em segundo turno, tendo à frente o candidato Daniel Martinez.

Martinez perdeu as eleições para Luis Lacalle Pou, candidato do Partido Nacionalista, também chamado de Partido Blanco.

Em 2018, o documentário El Pepe, Uma Vida Suprema, do cineasta sérvio Emir Kusturica — que o considerava “o último herói da política”— foi agraciado no Festival de Veneza com o Prêmio Enrico Fulchignoni do Conselho Internacional de Cinema e Televisão da Unesco.

