Mulher com ‘maiores lábios do mundo’ diz que dentistas se recusam a atendê-la

Andrea antes e depois de se tornar dona dos 'maiores lábios do mundo' Reprodução/Instagram/@andrea88476

Andrea Ivanova, uma búlgara de 27 anos conhecida por ter os “maiores lábios do mundo” devido a seguidas aplicações de preenchimento labial, está enfrentando um problema inusitado.

Depois de quebrar um dente ao mastigar uma barra de chocolate, Andrea diz que dentistas de Sofia, capital da Bulgária, têm se recusado a atendê-la. Segundo ela, os profissionais justificam a recusa pelo tamanho de seus lábios.

Andrea, que já gastou cerca de £20.000 (aproximadamente R$150 mil) em preenchimentos labiais, diz que os dentistas se recusaram a tratar seu dente quebrado alegando que seus lábios grandes atrapalhariam o procedimento.

“Eles simplesmente disseram que não queriam mexer no meu dente, já que meus lábios são tão grandes. É claro que sentem nojo e zombaria de mim”, disse a mulher ao jornal britânico The Mirror.

‌



A experiência foi ainda mais frustrante quando, ao marcar consultas, Andrea informou previamente sobre o tamanho de seus lábios, e os profissionais garantiram que isso não seria um problema.

No entanto, ao chegar ao consultório, ela enfrentou olhares estranhos e recusas diretas. “Um dentista me disse: ‘Desculpe, mas não posso tratar do seu dente. Seus lábios são muito grandes e isso vai atrapalhar meu trabalho.’ Ele nem tentou ajudar”, disse.

‌



Em outra ocasião, um segundo dentista foi ainda mais direto: “Você tem lábios enormes e não posso garantir sua segurança nem aceitá-la dessa forma.”

A situação a deixou “extremamente decepcionada” com o que considera uma falta de profissionalismo. “Não sei como eles podem me recusar só por causa dos meus lábios enormes. Acho o comportamento deles comigo extremamente desrespeitoso”, afirmou Andrea ao tabloide britânico Daily Star.

‌



Além das dificuldades odontológicas, Andrea já enfrentou outros desafios devido às suas escolhas estéticas. Médicos alertaram que as injeções mensais de preenchimento labial podem representar riscos graves à sua saúde, mas ela segue firme na decisão.

No ano passado, a búlgara também chamou atenção ao adotar uma técnica polêmica para “rejuvenescer”, injetando células de cordão umbilical na pele.

Apesar das críticas, inclusive de sua própria família, que já pediu para que ela evitasse procedimentos estéticos, Andrea defende sua autonomia: “Sou adulta, decido o que fazer com o meu corpo. Meus amigos me aceitam como sou, estão acostumados com meus lábios grandes e não se impressionam mais”.

