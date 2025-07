Mulher desenvolve infecção rara no joelho e quase perde a perna após bicada de galo O que não parecia ser nada, rapidamente evoluiu para um quadro extremamente incomum de artrite séptica, causada por uma bactéria Internacional|Do R7 17/07/2025 - 13h41 (Atualizado em 17/07/2025 - 13h41 ) twitter

Picada de galo levou mulher a ser internada com infecção rara no joelho Chat GPT/Pixabay

O que parecia apenas um arranhão virou um pesadelo para uma jovem criadora de galinhas na Suíça. Após ser bicada por um galo, o ferimento, inicialmente leve, evoluiu para um quadro raro de artrite séptica, causado por uma bactéria chamada Enterococcus faecium. A mulher de 26 anos precisou passar por uma cirurgia de emergência para limpar a articulação e recebeu antibióticos por vários dias. Segundo os médicos, esse é o primeiro caso registrado no mundo de artrite séptica provocada por uma bicada de galo.

Fazendeira, a mulher não se preocupou muito inicialmente. Após tratar o ferimento em casa, não imaginava que, menos de 24h depois, estaria correndo para o hospital com o joelho inchado, vermelho e extremamente dolorido. Além da dificuldade para andar, a jovem também teve febre alta.

Ao chegar no pronto-socorro, o caso surpreendeu os médicos de plantão. O bico do galo havia penetrado a articulação do joelho, causando uma infecção bacteriana rara chamada artrite séptica. O diagnóstico exigiu uma cirurgia de emergência para limpar completamente o local e conter o avanço das bactérias.

A bactéria identificada foi a Enterococcus faecium, que costuma habitar ambientes rurais e pode inclusive levar a morte caso não seja tratada. Os médicos precisaram fazer a drenagem completa da articulação, removendo a cartilagem infectada e aplicando antibióticos por via intravenosa durante nove dias.

O caso, divulgado em um artigo científico nesta semana, foi descrito como o primeiro do mundo envolvendo artrite séptica causada por bicada de galo. Após dois meses do ocorrido, a paciente já conseguia fazer agachamentos sem sentir dor, mas foi só depois de dez meses que ela se recuperou totalmente.

