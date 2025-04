Mulher paga R$ 39 por mês para morar em banheiro de empresa na China Yang, de 18 anos, teve que adaptar espaço de 6 m² em loja de móveis para economizar com aluguel Internacional|Do R7 07/04/2025 - 08h27 (Atualizado em 07/04/2025 - 08h27 ) twitter

Mulher paga R$ 39 por mês para morar em banheiro de empresa na China Reprodução/X/@SCMPNews

Uma jovem chinesa de 18 anos, identificada apenas pelo sobrenome Yang, está vivendo em um banheiro de 6 m² dentro da loja de móveis onde trabalha como vendedora na cidade de Zhuzhou, na China, para economizar com aluguel, segundo o jornal South China Morning Post.

Yang ganha 2.700 yuans mensais (cerca de R$ 2.109), valor bem abaixo da média local de 7.500 yuans (R$ 5.700). Com aluguéis na região variando entre 800 e 1.800 yuans (R$ 627 a R$ 1.425), ela fez um acordo com sua chefe, Xu, para ocupar o pequeno espaço, que tem dois banheiros e uma pia, por 50 yuans (R$ 39).

“Para mim, basta ter um lugar para morar”, disse Yang em uma publicação na rede social chinesa Douyin, onde ela tem mais de 15 mil seguidores.

No banheiro, a jovem instalou uma cama dobrável – que também usa para bloquear a porta por segurança –, um cabideiro, uma cortina e um fogão portátil para cozinhar. Durante o dia, o espaço é usado normalmente por funcionários e clientes da loja.

‌



Yang afirma que mantém o local limpo e sem odores. Também diz que se sente segura de viver no banheiro por causa do serviço de vigilância 24 horas que a empresa possui. “Nunca tranco a porta e nunca perdi nada”, disse ao South China Morning Post.

Com gastos mensais que giram em torno de 400 yuans (R$ 313), incluindo o “aluguel” do banheiro, Yang economiza o restante do salário para realizar o sonho de comprar uma casa e um carro. “Quero construir algo para mim mesma”, disse.

‌



Xu disse que já ofereceu um quarto a Yang por 400 yuans, mas a jovem, segundo ela, preferiu o banheiro por ser “mais seguro” e próximo ao trabalho. Ainda assim, a empresária planeja transferi-la para um escritório recém-reformado.

