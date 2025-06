Mulher resgata bilhete de loteria do lixo e conquista prêmio milionário Sorte inesperada transformou um sonho em realidade, levando a vencedora a planos para novo carro nos EUA Internacional|Do R7 29/06/2025 - 18h51 (Atualizado em 29/06/2025 - 18h51 ) twitter

Pamela Howard-Thornton ganhou cerca de R$ 315 mil Kentucky Lottery

Pamela Howard-Thornton, moradora de Shepherdsville, no estado de Kentucky (EUA), vivenciou uma história digna de filme ao ganhar o prêmio máximo de um jogo de raspadinha após ter resgatado o bilhete do lixo.

Tudo começou com um sonho que lhe mostrou a possibilidade de vencer na loteria, o que a motivou a comprar alguns bilhetes no dia seguinte.

No dia da compra, Pamela inicialmente adquiriu um bilhete diferente do que pretendia, o qual lhe rendeu um prêmio de US$ 200 (cerca de R$ 1.095). Com o valor ganho, ela voltou à loja Speedway para comprar quatro bilhetes do jogo Flamingo Bingo, que oferece um prêmio principal de US$ 80 mil (cerca de R$ 438 mil). Os bilhetes ficaram esquecidos no balcão durante o dia, até que à noite ela resolveu raspá-los para ver os resultados.

Ao conferir os primeiros três bilhetes e perceber que não havia ganho, Pamela os jogou no lixo. Porém, notou a ausência do quarto bilhete e, ao procurá-lo, descobriu que também o havia jogado fora por engano. Sem desanimar, utilizou o aplicativo da loteria do Kentucky para verificar o resultado do bilhete resgatado e percebeu que havia ganho um prêmio de US$ 57.600 (cerca de R$ 315 mil) após impostos.

O anúncio da vitória foi acompanhado por muita emoção. Pamela imediatamente ligou para sua filha e sua mãe, que sempre desejou vê-la ganhar um prêmio grande.

Com o prêmio, Pamela planeja comprar um carro novo e compartilhar parte do dinheiro com sua mãe. Além disso, a loja Speedway onde adquiriu o bilhete premiado foi recompensada com US$ 800 (cerca de R$ 4.300) pela loteria do Kentucky.

Esse caso não é isolado. Em 2020, um homem na Carolina do Sul também resgatou um bilhete descartado no lixo e descobriu que havia ganhado US$ 100 mil (cerca de R$ 548 mil) ao conferir os resultados corretos de outro dia.

