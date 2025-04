Filho encontra bilhete premiado da mãe três dias após a morte dela Britânico recebeu cerca de R$ 120 mil e vai usar o dinheiro para dar entrada em apartamento Internacional|Do R7 24/04/2025 - 20h37 (Atualizado em 24/04/2025 - 20h37 ) twitter

Liam Carter, de 34 anos, segura retrato da mãe morta recentemente Divulgação/Playcasino

O inglês Liam Carter, de 34 anos, encontrou um bilhete premiado de loteria pertencente à sua mãe, Anne, três dias após a morte dela. O homem estava organizando os pertences da mãe recém falecida quando fez a descoberta emocionante.

O bilhete foi encontrado em um envelope dobrado dentro de uma gaveta da cozinha, onde a mãe costumava guardar seus jogos de loteria. No envelope, ela havia escrito uma anotação: “Sorteio de sábado — não se esqueça!”. Carter quase ignorou o papel, mas decidiu escaneá-lo com o aplicativo da Loteria Nacional.

Ao fazer a leitura do bilhete, o aplicativo informou que o bilhete era premiado, mas que ele deveria entrar em contato com a central da loteria. No telefonema, foi confirmado que Anne havia acertado cinco números do sorteio, faltando apenas as chamadas “estrelas da sorte”, o que resultou em um prêmio de £18.403 (cerca de R$ 120 mil).

‌



Carter ficou em choque ao receber a notícia. “Simplesmente congelei. Acho que fiquei em silêncio no telefone. Não parecia real. Ela nunca ganhou nada grande na vida — e agora isso”, contou ele à imprensa local, visivelmente emocionado com a situação.

‌



Segundo Carter, a mãe sempre dizia que, se algum dia ganhasse, o dinheiro seria para ele. Embora Anne nunca tenha descoberto que venceu, Liam descreveu o achado como um presente final deixado por ela, carregado de emoção e significado.

‌



O dinheiro será usado para dar entrada na compra de um apartamento, algo que a mãe sempre desejou que o filho conquistasse. “Ela sempre quis que eu tivesse meu próprio lar. Agora vou realizar esse sonho com algo que veio dela”, completou.

