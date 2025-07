Mulher sofre hemorragia cerebral após ‘torrar’ no sol por duas horas Vítima foi levada às pressas para o hospital, onde os médicos também diagnosticaram uma hérnia cerebral Internacional|Do R7 23/07/2025 - 17h51 (Atualizado em 23/07/2025 - 17h51 ) twitter

RESUMO DA NOTÍCIA Uma mulher de 67 anos sofreu hemorragia cerebral após ficar duas horas exposta ao sol em Zhejiang, China.

A prática foi motivada por crenças da medicina tradicional chinesa, que acredita que isso aumenta a energia yang e cura doenças.

Após perder a consciência, Wang foi levada ao hospital, onde passou por cirurgia, mas entrou em coma e sofreu danos cerebrais graves.

Especialistas alertam que a exposição prolongada ao sol representa riscos sérios para idosos e pessoas com doenças preexistentes. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Episódio repercutiu em meio ao aumento das mortes relacionadas ao calor extremo no país Pixabay

Uma mulher de 67 anos sofreu uma hemorragia cerebral e entrou em coma após ficar duas horas exposta ao sol em uma tentativa de seguir uma prática popular da medicina tradicional chinesa. O caso ocorreu na província de Zhejiang, no sudeste da China.

A senhora, identificada apenas pelo sobrenome Wang, se deitou de bruços no quintal de casa por volta do meio-dia, em uma área sem sombra, em meio a temperaturas de 30ºC a 34ºC. A prática teria sido motivada pela crença de que tomar sol nas costas ajuda a “aumentar a energia yang”, “dissipar umidade” e “curar doenças”, segundo a medicina tradicional chinesa.

Pouco depois de voltar para dentro de casa, Wang perdeu a consciência. Foi levada às pressas para o hospital, onde os médicos diagnosticaram uma hemorragia cerebral aneurismática e uma hérnia cerebral. Ela passou por uma cirurgia de emergência, mas entrou em coma logo após o procedimento.

Ye Xiangming, diretor do Departamento de Reabilitação do Hospital Popular Provincial de Zhejiang, informou que a paciente sofreu danos cerebrais graves. Wang permaneceu acamada por um longo período, o que aumentou o risco de complicações. O tratamento incluiu acupuntura, reabilitação intensiva e diversas cirurgias.

‌



Com o tempo, Wang conseguiu recuperar parcialmente as funções básicas. Voltou a sentar, se alimentar, falar e permanecer de pé com ajuda. O médico alertou que a exposição prolongada ao sol, especialmente em altas temperaturas, representa um risco grave para idosos e pessoas com doenças preexistentes como hipertensão ou problemas cerebrovasculares. Segundo ele, não há qualquer base científica para a ideia de que tomar sol cura doenças.

O episódio repercutiu em meio ao aumento das mortes relacionadas ao calor extremo no país. Um relatório publicado em 2023 pela revista científica The Lancet estimou que cerca de 50 mil pessoas morreram na China em 2022 devido a ondas de calor.

‌



Zhuangshi Lihe, influenciadora médica com milhões de seguidores nas redes sociais chinesas, reforçou o alerta. Disse que é fundamental priorizar a exposição moderada ao sol e adotar medidas contra a insolação. Para ela, a orientação de “bronzear as costas” com fins terapêuticos é “sem fundamento”.

O caso gerou milhares de comentários nas plataformas digitais. Muitos usuários criticaram a prática. Uma das mensagens mais compartilhadas dizia que “até mesmo sem problemas de saúde, qualquer pessoa correria risco com duas horas sob o sol direto”. Outra alertava que Wang “literalmente tomou sol com a vida”.

