Mulher tem mais da metade do corpo queimado após cigarro eletrônico explodir nos EUA Cherylee Parker, de 49 anos, sofreu queimaduras de terceiro grau em 55% do corpo; vape explodiu enquanto ela fumava Internacional|Do R7 04/06/2025 - 14h08 (Atualizado em 04/06/2025 - 14h08 )

Uma mulher de 49 anos, identificada como Cherylee Parker, sofreu queimaduras de terceiro grau em mais da metade do corpo depois que um cigarro eletrônico que ela fumava em seu apartamento, em Tennessee, nos Estados Unidos, explodiu.

De acordo com o jornal britânico The Sun, o incidente ocorreu quando Cherylee estava na cozinha. Ela disse que, de repente, o dispositivo, o primeiro que ela havia comprado na vida, emitiu uma faísca, que rapidamente incendiou o cabelo dela.

Em seguida, as chamas se espalharam para as roupas da mulher e para o carpete do apartamento. Desesperada, Cherylee tentou apagar o fogo com um roupão, mas isso apenas o intensificou.

Foi então que ela decidiu se jogar e rolar no chão, ao mesmo tempo em que ligava para o serviço de emergência. “Eu gritei e disse: ‘Deus, por favor, me leve. Estou pronta, não consigo fazer isso’”, disse Cherylee ao The Sun.

Quando os paramédicos chegaram, Cherylee estava clinicamente morta, mas foi reanimada e levada às pressas para um pronto-socorro. Mais tarde, ela foi transferida para uma unidade de queimados, onde passou por 15 cirurgias, incluindo enxertos de pele.

A mulher teve 55% do corpo atingido por queimaduras de terceiro grau, incluindo uma das orelhas e o peito. O tratamento das lesões custou cerca de US$ 2 milhões (aproximadamente R$ 10,5 milhões), segundo ela.

“Passei uma semana morrendo repetidamente. Eles chamam isso de ‘dar voltas no ralo’. Foi uma dor terrível. Ninguém percebe, a menos que você seja um sobrevivente de queimaduras”, disse Cherylee ao jornal.

O caso ocorreu em novembro de 2022. Ela permaneceu internada por três meses, até receber alta em fevereiro do ano seguinte Após o período no hospital, teve que reaprender a andar e passou por exames regulares para retirada de pele morta e troca de curativos.

“Eu não sabia que canetas vaporizadoras podiam explodir. Eles não sabem o que aconteceu, elas simplesmente apresentaram defeito”, disse. “Não uso mais o vape, uma vez foi uma tentativa boa o suficiente para mim”, concluiu.

