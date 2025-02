Netanyahu celebra retorno de reféns libertadas e promete trazer todos para casa Na publicação, Netanyahu expressou a emoção e gratidão pelo retorno das reféns ao país Internacional|Victoria Lacerda, do R7, em Brasília 19/01/2025 - 14h43 (Atualizado em 24/01/2025 - 20h48 ) twitter

Romi Gonen, Emily Damari and Doron Steinbrecher Arquivo pessoal

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, usou as redes sociais neste domingo (19) para comemorar a libertação das reféns Romi Gonen, Doron Steinbrecher e Emily Damari. As três mulheres, que estavam em poder do grupo terrorista Hamas desde os ataques de 7 de outubro de 2023, foram libertadas como parte do acordo de cessar-fogo mediado internacionalmente.

Na publicação, Netanyahu expressou a emoção e gratidão pelo retorno das reféns ao país. “Romi, Doron e Emily - uma nação inteira os abraça, com parabéns pelo seu retorno ao lar. Este momento foi alcançado graças ao sacrifício e à luta de nossos lutadores heróicos - os heróis de Israel. Eu prometo: Traremos todos para casa!”

רומי, דורון ואמילי - עם שלם מחבק אתכן, ברוכות השבות הביתה. הרגע הזה הושג בזכות ההקרבה והלחימה של לוחמינו הגיבורים - גיבורי ישראל.



אני מתחייב: נחזיר את כולם הביתה! pic.twitter.com/abe1Q5aFg7 — Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו (@netanyahu) January 19, 2025

A libertação das três reféns marcou o início do cessar-fogo, que também prevê a liberação gradual de outros israelenses mantidos em cativeiro. Netanyahu destacou o papel dos “lutadores heroicos” na defesa da nação, atribuindo o sucesso da operação às Forças de Defesa de Israel e às equipes de segurança que trabalharam para garantir a segurança dos cidadãos e o retorno das reféns.

O cessar-fogo, que entrou em vigor no último domingo (19), prevê a troca de reféns por prisioneiros palestinos. Apesar da trégua, Netanyahu tem enfatizado que o governo continuará combatendo o Hamas caso o grupo não cumpra os termos estabelecidos.