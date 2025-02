Trump comemora início de libertação de reféns israelenses Acordo prevê que Israel liberte 30 prisioneiros por cada refém civil e 50 prisioneiros por reféns militares Internacional|Do Estadão Conteúdo 19/01/2025 - 13h02 (Atualizado em 24/01/2025 - 20h48 ) twitter

Trump comemora início de libertação de reféns israelenses MOHAMMED SKAIK/THENEWS2/ESTADÃO CONTEÚDO

O presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, publicou em suas redes sociais sobre a libertação de reféns pelo Hamas. “Os reféns estão começando a ser liberados hoje! Três mulheres maravilhosas serão as primeiras”, escreveu. Trump não comentou sobre os 90 prisioneiros que serão libertos por Israel. O acordo prevê que Israel liberte 30 prisioneiros por cada refém civil e 50 prisioneiros por reféns militares.

Em entrevista, o conselheiro de Segurança Nacional de Trump, Michael Waltz, afirmou que o acordo de cessar-fogo só aconteceu graças a eleição de Trump, mesmo que o acordo esteja sendo realizado na administração Biden. Waltz afirmou que Trump mostrou aos líderes do Hamas que eles poderiam ser derrotados como o Hezbollah. Por fim, ele reafirmou que os EUA não aceitarão que o Hamas governe Gaza.

A troca de reféns entre Hamas e Israel estava marcada para às 11h e pode começar a qualquer momento. As reféns que serão soltas serão: Romi Gonen, de 24 anos, Emily Damari, uma cidadã binacional israelense-britânica de 28, e Doron Steinbrecher, de 31, segundo um oficial israelense. Gonen foi sequestrada no festival de música Nova, enquanto as outras duas foram sequestradas no Kibutz Kfar Aza.