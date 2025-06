Netanyahu promete escalada militar e faz nova ameaça ao Irã: ‘Atacaremos todos os locais e todos os alvos’ Primeiro-ministro disse que últimas ações ainda ‘não são nada’; anúncio vem após líder iraniano dizer que Israel receberá ‘destino amargo’ Internacional|Do R7 14/06/2025 - 12h43 (Atualizado em 14/06/2025 - 12h58 ) twitter

Ataques do Irã a cidades israelenses deixaram rastro de destruição neste sábado (14) Ronen Zvulun/Reuters – 14.06.2025

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, afirmou neste sábado (14) que irá aumentar a ofensiva contra o Irã e que as ações contra o país “ainda não são nada” se comparado ao que está previsto para os próximos dias.

“Atacaremos todos os locais e todos os alvos do regime dos aiatolás, e o que eles sentiram até agora não é nada comparado ao que lhes será imposto nos próximos dias”, disse Netanyahu em um vídeo compartilhado em redes sociais.

O primeiro ministro também afirma ter confiança na força militar israelense e exaltou as ações dos útimos dias. “Atingimos o local central de indução do Irã com muita força. Se necessário, aumentaremos”, disse. Netanyahu também avaliou o ataque às instalações nucleares iranianas como “um golpe massivo”.

A publicação de Netanyahu vem após uma nova ameaça iraniana. Na sexta-feira (13), o líder supremo do Irã, aiatolá Ali Khamenei prometeu que as Forças Armadas do país “agirão com força”.

Khamenei também acusou Israel de ter iniciado uma guerra e disse que o país receberá um “destino amargo”.

