Novo papa é acusado de encobrir abusos sexuais no Peru

Robert Prevost, o novo papa Divulgação/Vatican News - 8.5.2025

Eleito nesta quinta-feira (8) como o novo papa, o cardeal norte-americano Robert Prevost enfrenta acusações relacionadas ao suposto encobrimento de abusos sexuais durante sua passagem pelo Peru.

No país sul-americano, Prevost atuou como arcebispo em Chiclayo de 2015 a 2023. Ele teria ignorado denúncias de vítimas contra dois padres acusados de abusos cometidos há cerca de uma década. O caso continua sem desfecho, mesmo após abertura de investigação interna em 2022.

Sobreviventes alegam falta de ação e denunciam uma cultura de impunidade. Principalmente nos EUA. Desde 2002, uma série de denúncias de pedofilia por parte de religiosos afeta o país.

Em Boston, Alexa MacPherson conta que sofreu abusos sexuais de um padre por anos. E que, mesmo após a denúncia, o agressor ainda está solto e não foi levado à Justiça.

‌



“O problema é que o alto escalão continua a proteger padres pedófilos e impede que sejam responsabilizados pelos crimes atrozes cometidos contra milhares de crianças em todo o mundo”, desabafou ela.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Quem é o novo papa

Robert Prevost foi escolhido para substituir o papa Francisco, morto em 21 de abril. Prevost tem 69 anos e é o primeiro papa nascido nos Estados Unidos. Ele adotou o nome de Leão 14.

‌



O novo papa nasceu em 14 de setembro de 1955, em Chicago. Ele é filho de Louis Marius Prevost, de ascendência francesa e italiana, e Mildred Martínez, de ascendência espanhola. Ele tem dois irmãos, Louis Martín e John Joseph.

Prevost passou a infância e a adolescência com a família e estudou primeiro no Seminário Menor dos Padres Agostinianos e depois na Universidade Villanova, na Pensilvânia, onde, em 1977, se formou em matemática e também estudou filosofia.

‌



O pontífice recebeu sua formação teológica na União Teológica Católica de Chicago. Aos 27 anos, foi enviado por seus superiores a Roma para estudar Direito Canônico na Pontifícia Universidade de São Tomás de Aquino.

Na capital italiana, foi ordenado sacerdote em 19 de junho de 1982, no Colégio Agostiniano de Santa Mônica.

Passagem pelo Peru

Prevost obteve sua licenciatura em 1984 e, no ano seguinte, enquanto preparava sua tese de doutorado, foi enviado à missão agostiniana de Chulucanas, no Peru.

Em 1988, ingressou na missão em Trujillo, também no Peru, como diretor do projeto de formação conjunta para candidatos agostinianos dos vicariatos de Chulucanas, Iquitos e Apurímac.

Ao longo de 11 anos, atuou como prior da comunidade (1988-1992), diretor de formação (1988-1998) e instrutor de membros professos (1992-1998), e na Arquidiocese de Trujillo como vigário judicial (1989-1998) e professor de Direito Canônico, Patrística e Teologia Moral no Seminário Maior “San Carlos y San Marcelo”.

Ao mesmo tempo, ele foi encarregado do cuidado pastoral de Nossa Senhora Mãe da Igreja, mais tarde estabelecida como paróquia de Santa Rita (1988–1999), e foi administrador paroquial de Nossa Senhora de Monserrat de 1992 a 1999.

Em 26 de setembro de 2015, foi nomeado bispo de Chiclayo pelo papa Francisco. Em março de 2018, foi eleito segundo vice-presidente da Conferência Episcopal Peruana, onde também atuou como membro do Conselho Econômico e presidente da Comissão de Cultura e Educação.

Em 30 de janeiro de 2023, o papa Francisco o chamou a Roma como prefeito do dicastério para os bispos e presidente da Pontifícia Comissão para a América Latina, promovendo-o a arcebispo.

Em 30 de setembro do mesmo ano, Francisco o criou e o tornou Prevost cardeal, atribuindo-lhe o diaconato de Santa Mônica. Prevost tomou posse em 28 de janeiro de 2024 e, como chefe do dicastério, participou das últimas viagens apostólicas do Papa Francisco

