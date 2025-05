Cardeal norte-americano Robert Prevost é eleito novo papa e adota nome de Leão 14 Decisão foi sinalizada, nesta quinta-feia (8), pela fumaça branca que saiu da chaminé da Capela Sistina Internacional|Giovana Cardoso, do R7, em Brasília 08/05/2025 - 14h21 (Atualizado em 08/05/2025 - 14h40 ) twitter

Robert Francis Prevost Reprodução/ Vatican News

O cardeal norte-americano Robert Prevost é eleito o novo papa. Ele adotou o nome de Leão 14. A decisão foi sinalizada, nesta quinta-feia (8), pela fumaça branca que saiu da chaminé da Capela Sistina, localizada no Vaticano, na Itália, indicando que o escolhido obteve os votos necessários.

Prevost, de 69 anos, é o segundo papa das Américas. Apesar de ser natural dos Estados Unidos, o cardeal passou muitos anos como missionário no Peru antes de ser eleito chefe dos agostinianos por dois mandatos consecutivos.

Na história recente, o processo de escolha do novo papa tem levado, em média, 3,2 dias. Porém, esse conclave, assim como os dois últimos, foram resolvidos em 48 horas.

Para ser eleito, o escolhido teve que obter dois terços dos votos — ou seja, pelo menos 89 indicações. Todo o processo é secreto, e as cédulas são queimadas após a contagem.

‌



Rito

Os cardeais participantes do Conclave ficam isolados em dois prédios do Vaticano: a Casa Santa Marta e o prédio conhecido como “Santa Marta Velha”.

A votação ocorre na Capela Sistina, que permanece fechada à visitação durante todo o processo. Nesta quarta-feira (7), apenas uma votação foi realizada.

‌



Na quinta-feira (8), a primeira votação do dia apontou um impasse entre os participantes e até quatro poderiam ocorrer ao longo do dia.

Segurança

O Vaticano, país onde ocorre o conclave, reforçou a segurança em torno dos cardeais e do público que acompanha o processo no local.

‌



A operação envolve soldados, detectores de metais e equipamentos para impedir a aproximação de drones. As máquinas emitem ondas eletromagnéticas que neutralizam os aparelhos voadores.

