Golfinhos 'recepcionam' astronautas da Nasa durante pouso na Flórida; veja vídeo Imagens da cápsula espacial pousando no mar já somam mais de cinco milhões de visualizações Internacional|Do R7 19/03/2025 - 15h41 (Atualizado em 19/03/2025 - 15h41 )

Câmeras do compartimento espacial captaram várias barbatanas cortando o perímetro Reprodução/YouTube - NASA’s SpaceX Crew-9 Re-Entry and Splashdown

Os astronautas Suni Williams e Butch Wilmore tiveram uma recepção inesperada ao retornarem à Terra na terça-feira (18), após nove meses na Estação Espacial Internacional. Ao pousarem no mar da Flórida, a dupla foi surpreendida por um grupo de golfinhos, que os cercou enquanto equipes de resgate se aproximavam em botes.

Assim que a cápsula Crew Dragon, da SpaceX, pousou no oceano, as câmeras do compartimento espacial captaram várias barbatanas cortando o perímetro. “Aqui na tela, podemos ver golfinhos, na verdade, que querem vir brincar com o Dragon”, disse Kate Tice, apresentadora de webcast e gerente de engenharia de sistemas de qualidade da SpaceX, na transmissão ao vivo.

A pod of Dolphins stopped by to say welcome home to the Astronauts! 🐬 pic.twitter.com/0XXdMJbKG8 — DogeDesigner (@cb_doge) March 18, 2025

No X, antigo Twitter, o Centro Espacial Johnson da Nasa escreveu: “A tripulação de boas-vindas não planejada! A tripulação-9 teve alguns visitantes surpresa após a queda na água esta tarde”.

Saga dos astronautas

Para Williams e Wilmore, essa missão se tornou uma jornada muito mais longa do que o previsto. A dupla chegou à ISS em junho do ano passado para um voo teste de poucos dias da cápsula Starliner.

No entanto, devido a falhas na espaçonave, a Nasa decidiu deixar os astronautas na estação e retornar a cápsula vazia. Desde então, eles passaram nove meses em órbita, aguardando a chegada de novos tripulantes para substituí-los e garantir a continuidade das operações.

Embora extensa, a permanência dos astronautas na ISS não é incomum — muitos tripulantes passam meses no espaço, e alguns já ficaram mais de um ano na estação. Durante esse período inesperado, Williams e Wilmore se dedicaram a experimentos científicos, especialmente estudos sobre os efeitos da ausência de gravidade no corpo humano.

O prolongado tempo em órbita despertou o interesse de entusiastas do espaço e do público em geral, fascinados pelo desenrolar da missão. Os astronautas demonstraram grande entusiasmo com a experiência, compartilhando transmissões frequentes da estação e falando positivamente sobre sua estadia.