O que se sabe sobre a cidade do Japão que quer limitar uso de smartphones a 2h por dia Toyoake propõe norma não obrigatória para limitar uso de celulares visando reduzir impactos na saúde Internacional|Do R7 22/08/2025 - 10h37 (Atualizado em 22/08/2025 - 10h37 )

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA A cidade de Toyoake, no Japão, planeja recomendar que habitantes limitem o uso de smartphones a duas horas por dia.

A proposta de lei será votada na próxima semana e prevê que não haverá penalidades por descumprimento.

O objetivo é combater problemas de saúde física e mental relacionados ao uso excessivo de dispositivos eletrônicos, conforme declarado pelo prefeito.

A iniciativa enfrenta resistência, com muitos defendendo que a decisão sobre uso de smartphones deve ser individual. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

A cidade de Toyoake, na província de Aichi, no centro do Japão, planeja recomendar que todos os moradores limitem o uso de smartphones a duas horas por dia, fora do ambiente de trabalho ou escola.

A proposta de lei, que será votada na próxima semana pela assembleia local, não prevê penalidades para quem exceder o limite e entrará em vigor em 1º de outubro, caso aprovada, segundo o jornal The Japan Times.

O objetivo da medida é combater problemas de saúde física e mental causados pelo uso excessivo de dispositivos eletrônicos, incluindo distúrbios do sono, como declarou o prefeito Masafumi Koki nesta sexta-feira (22).

“Queremos prevenir o uso excessivo de dispositivos que causam problemas de saúde”, afirmou Koki, segundo a agência de notícias France-Presse (AFP).

A portaria, que pode ser a primeira regulamentação municipal do tipo no Japão, de acordo com a agência de notícias japonesa Kyodo News, também recomenda que alunos do ensino fundamental evitem usar smartphones após as 21h, enquanto alunos do ensino médio e adultos devem suspender o uso após as 22h.

A proposta reconhece que smartphones, computadores e tablets são ferramentas essenciais, mas alerta que o uso prolongado de redes sociais e streaming de vídeos pode prejudicar a saúde e a convivência familiar.

Dados de uma pesquisa publicada em março pela Agência para Crianças e Famílias do Japão indicam que jovens japoneses passam, em média, pouco mais de cinco horas por dia na internet durante a semana.

A medida, no entanto, enfrenta forte resistência. Muitos cidadãos defendem que o uso de smartphones deveria ser uma decisão individual. Diante das reações, o prefeito esclareceu que o limite não é obrigatório, e que as diretrizes reconhecem a importância dos smartphones na vida diária.

Toyoake não é a primeira localidade japonesa a propor restrições ao uso de tecnologia. Em 2020, a província de Kagawa implementou uma portaria inédita limitando o tempo de jogos eletrônicos para crianças a uma hora por dia durante a semana e 90 minutos nas férias, com recomendações de horários semelhantes aos de Toyoake: 21h para crianças de 12 a 15 anos e 22h para adolescentes de 15 a 18 anos, segundo o The Japan Times.

