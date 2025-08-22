O que se sabe sobre a cidade do Japão que quer limitar uso de smartphones a 2h por dia
Toyoake propõe norma não obrigatória para limitar uso de celulares visando reduzir impactos na saúde
LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA
Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7
A cidade de Toyoake, na província de Aichi, no centro do Japão, planeja recomendar que todos os moradores limitem o uso de smartphones a duas horas por dia, fora do ambiente de trabalho ou escola.
A proposta de lei, que será votada na próxima semana pela assembleia local, não prevê penalidades para quem exceder o limite e entrará em vigor em 1º de outubro, caso aprovada, segundo o jornal The Japan Times.
O objetivo da medida é combater problemas de saúde física e mental causados pelo uso excessivo de dispositivos eletrônicos, incluindo distúrbios do sono, como declarou o prefeito Masafumi Koki nesta sexta-feira (22).
“Queremos prevenir o uso excessivo de dispositivos que causam problemas de saúde”, afirmou Koki, segundo a agência de notícias France-Presse (AFP).
Leia mais
A portaria, que pode ser a primeira regulamentação municipal do tipo no Japão, de acordo com a agência de notícias japonesa Kyodo News, também recomenda que alunos do ensino fundamental evitem usar smartphones após as 21h, enquanto alunos do ensino médio e adultos devem suspender o uso após as 22h.
A proposta reconhece que smartphones, computadores e tablets são ferramentas essenciais, mas alerta que o uso prolongado de redes sociais e streaming de vídeos pode prejudicar a saúde e a convivência familiar.
Dados de uma pesquisa publicada em março pela Agência para Crianças e Famílias do Japão indicam que jovens japoneses passam, em média, pouco mais de cinco horas por dia na internet durante a semana.
A medida, no entanto, enfrenta forte resistência. Muitos cidadãos defendem que o uso de smartphones deveria ser uma decisão individual. Diante das reações, o prefeito esclareceu que o limite não é obrigatório, e que as diretrizes reconhecem a importância dos smartphones na vida diária.
Toyoake não é a primeira localidade japonesa a propor restrições ao uso de tecnologia. Em 2020, a província de Kagawa implementou uma portaria inédita limitando o tempo de jogos eletrônicos para crianças a uma hora por dia durante a semana e 90 minutos nas férias, com recomendações de horários semelhantes aos de Toyoake: 21h para crianças de 12 a 15 anos e 22h para adolescentes de 15 a 18 anos, segundo o The Japan Times.
Perguntas e Respostas
Qual é a proposta da cidade de Toyoake em relação ao uso de smartphones?
A cidade de Toyoake, na província de Aichi, no Japão, planeja recomendar que todos os moradores limitem o uso de smartphones a duas horas por dia, fora do ambiente de trabalho ou escola.
Quando a proposta de lei será votada e quais são suas características?
A proposta de lei será votada na próxima semana pela assembleia local. Ela não prevê penalidades para quem exceder o limite e, caso aprovada, entrará em vigor em 1º de outubro.
Qual é o objetivo da medida proposta pelo prefeito Masafumi Koki?
O objetivo da medida é combater problemas de saúde física e mental causados pelo uso excessivo de dispositivos eletrônicos, incluindo distúrbios do sono.
Quais são as recomendações específicas para alunos e adultos em relação ao uso de smartphones?
A proposta recomenda que alunos do ensino fundamental evitem usar smartphones após as 21h, enquanto alunos do ensino médio e adultos devem suspender o uso após as 22h.
O que a proposta reconhece sobre o uso de smartphones e outras tecnologias?
A proposta reconhece que smartphones, computadores e tablets são ferramentas essenciais, mas alerta que o uso prolongado de redes sociais e streaming de vídeos pode prejudicar a saúde e a convivência familiar.
Quais dados foram apresentados sobre o uso da internet por jovens japoneses?
Uma pesquisa publicada em março pela Agência para Crianças e Famílias do Japão indicou que jovens japoneses passam, em média, pouco mais de cinco horas por dia na internet durante a semana.
Como a população de Toyoake reagiu à proposta e qual foi a resposta do prefeito?
A medida enfrenta forte resistência, com muitos cidadãos defendendo que o uso de smartphones deveria ser uma decisão individual. O prefeito esclareceu que o limite não é obrigatório e que as diretrizes reconhecem a importância dos smartphones na vida diária.
Toyoake é a primeira localidade japonesa a propor restrições ao uso de tecnologia?
Não, Toyoake não é a primeira localidade japonesa a propor restrições ao uso de tecnologia. Em 2020, a província de Kagawa implementou uma portaria limitando o tempo de jogos eletrônicos para crianças a uma hora por dia durante a semana e 90 minutos nas férias, com recomendações de horários semelhantes aos de Toyoake.
Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp