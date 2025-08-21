Ex-premiê francês defende veto a redes sociais para menores de 15 anos após morte de influenciador Debate sobre limite das plataformas digitais ganhou força após morte de influenciador durante live streaming Internacional|Do R7 21/08/2025 - 18h35 (Atualizado em 21/08/2025 - 18h37 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Gabriel Attal propõe veto total ao acesso de menores de 15 anos às redes sociais após a morte do influenciador Jean Pormanove.

Attal sugere testes de dependência de telas durante a escolarização e um toque de recolher digital para adolescentes entre 15 e 18 anos.

A morte de Pormanove, encontrada durante uma live, reacendeu o debate sobre a segurança e a saúde mental dos jovens nas plataformas digitais.

A investigação sobre a morte inclui a análise da participação de outros streamers e apurações de possíveis causas como crise cardíaca ou overdose. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Gabriel Attal ocupa atualmente o cargo de secretário-geral do partido Renascimento, o mesmo do presidente Emmanuel Macron Reprodução/X

O deputado e ex-primeiro-ministro francês Gabriel Attal propôs a proibição total do acesso de menores de 15 anos às redes sociais, um toque de recolher digital para adolescentes entre 15 e 18 anos e a aplicação de dois testes de dependência de telas durante a escolarização. A iniciativa surge após a morte do influenciador Jean Pormanove, conhecido como JP, que chocou a opinião pública na França nesta semana.

Attal, que em 2024 se tornou o mais jovem premiê da história do país aos 34 anos, ocupa atualmente o cargo de secretário-geral do partido Renascimento, do atual presidente Emmanuel Macron, e é pré-candidato à eleição presidencial de 2027.

Attal justificou as propostas afirmando que “nossos jovens se tornam toxicômanos das redes sociais. Viciados nas imagens que se sucedem, nos discursos para chocar e nos atos mais violentos”.

“Um homem morreu ao vivo. Nas redes sociais. Diante de milhares de pessoas. A morte de Jean Pormanove, cujo nome verdadeiro era Raphaël Graven, é, antes de tudo, uma tragédia. E quero expressar minhas mais profundas condolências à sua família e entes queridos”, completou Attal.

‌



Un homme est mort en direct.

Sur les réseaux sociaux.

Devant des milliers de personnes.



Le décès de Jean Pormanove, de son vrai nom, Raphaël Graven, est d’abord un drame.

Et je veux dire à sa famille et ses proches toutes mes condoléances.



Mais c’est aussi une révélation… pic.twitter.com/ogVKckicdJ — Gabriel Attal (@GabrielAttal) August 21, 2025

O plano prevê dois testes de verificação de vício em telas no 6º e no 10º ano de escolarização. Até os 15 anos de idade, o acesso às redes seria proibido, em linha com proposta já defendida por Macron.

Para adolescentes entre 15 e 18 anos, o chamado toque de recolher consistiria em limitar o tempo de uso, embora Attal não tenha detalhado a forma de aplicação da proposta.

‌



Outra medida sugerida é que transmissões de vídeo passem a ser exibidas em preto e branco após meia hora. “Menos cores, menos dopamina, menos vício”, afirmou. O projeto também prevê a cobrança de uma taxa das plataformas digitais, destinada a financiar programas de combate à dependência tecnológica.

O debate ganhou força após a morte do influenciador, de 46 anos, que foi encontrado pelas autoridades na segunda-feira (18) em plena transmissão na plataforma Kick.

‌



O corpo estava debaixo de um edredom durante uma live que já durava mais de doze dias seguidos. A autópsia divulgada na quinta-feira (20) não identificou sinais de agressão externa. A polícia de Nice investiga as hipóteses de crise cardíaca, overdose ou esgotamento físico.

As autoridades também apuram a participação de dois streamers, conhecidos como Narutovie e Safine, que apareciam frequentemente nas transmissões ao lado de JP.

Os três monetizavam conteúdos que usavam jogos como pretexto, mas cujo principal atrativo para mais de 500 mil assinantes eram cenas de aparente tortura física e psicológica. Narutovie e Safine negam as agressões e dizem que os episódios eram encenados. Diante das críticas pela falta de moderação, a Kick baniu os dois da plataforma.

Perguntas e Respostas Qual foi a proposta do ex-primeiro-ministro francês Gabriel Attal em relação ao uso de redes sociais por menores? Gabriel Attal propôs a proibição total do acesso de menores de 15 anos às redes sociais, um toque de recolher digital para adolescentes entre 15 e 18 anos e a aplicação de dois testes de dependência de telas durante a escolarização. Essa iniciativa surgiu após a morte do influenciador Jean Pormanove, conhecido como JP. Qual é a justificativa de Attal para suas propostas? Attal justificou suas propostas afirmando que "nossos jovens se tornam toxicômanos das redes sociais", viciados em imagens, discursos chocantes e atos violentos. Ele expressou suas condolências à família de Jean Pormanove, ressaltando que sua morte é uma tragédia. Quais medidas específicas estão incluídas no plano de Attal? O plano inclui dois testes de verificação de vício em telas durante o 6º e o 10º ano de escolarização, a proibição do acesso às redes sociais até os 15 anos, e um toque de recolher para adolescentes entre 15 e 18 anos, limitando o tempo de uso. Outra medida sugere que transmissões de vídeo sejam exibidas em preto e branco após meia hora, com o objetivo de reduzir a dopamina e o vício. O projeto também prevê a cobrança de uma taxa das plataformas digitais para financiar programas de combate à dependência tecnológica. O que aconteceu com o influenciador Jean Pormanove durante uma transmissão ao vivo? Jean Pormanove foi encontrado morto durante uma transmissão ao vivo na plataforma Kick, que durava mais de doze dias. Seu corpo estava debaixo de um edredom, e a autópsia não identificou sinais de agressão externa. A polícia investiga as causas da morte, incluindo crise cardíaca, overdose ou esgotamento físico. Quem são os outros streamers envolvidos na situação de JP? Os streamers Narutovie e Safine, que frequentemente apareciam nas transmissões ao lado de JP, estão sendo investigados. Eles monetizavam conteúdos que usavam jogos como pretexto, mas que apresentavam cenas de aparente tortura física e psicológica. Ambos negam as agressões, afirmando que os episódios eram encenados. Após críticas pela falta de moderação, a plataforma Kick baniu os dois.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp