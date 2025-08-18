O que se sabe sobre a suposta nova espécie de ancestrais humanos descoberta na Etiópia
Descoberta sugere coexistência de duas espécies de hominídeos, uma possivelmente nova há cerca de 2,6 milhões de anos
Uma descoberta arqueológica no nordeste da Etiópia revelou dentes fossilizados que apontam para a coexistência de dois tipos de hominídeos, ancestrais humanos, que viveram entre 2,6 e 2,8 milhões de anos atrás.
A descoberta, publicada na revista Nature na última quarta-feira (13), indica que um desses hominídeos pode pertencer a uma espécie de Australopithecus até então desconhecida pela ciência.
Os fósseis foram encontrados durante escavações do Projeto de Pesquisa Ledi-Geraru, iniciado em 2002 na região de Afar, um local conhecido por abrigar vestígios cruciais da evolução humana.
Dez dentes, descobertos entre 2018 e 2020, pertencem ao gênero Australopithecus, enquanto três dentes, encontrados em 2015, são do gênero Homo, que inclui os humanos modernos (Homo sapiens).
A coexistência de dois hominídeos no mesmo período e local é considerada rara, e desafia a ideia de que o gênero Homo surgiu após a extinção do Australopithecus.
De acordo com Kaye Reed, coautora do estudo e professora emérita da Universidade Estadual do Arizona, a evolução humana não é linear, mas sim uma “árvore arbustiva”, com várias espécies coexistindo e algumas se extinguindo.
“Aqui temos duas espécies de hominídeos que estão juntas. A evolução não funciona como uma linha reta de um macaco a um humano moderno”, afirmou Reed à rede norte-americana CNN.
Nova espécie e ambiente da época
Os dentes de Australopithecus, datados de 2,63 milhões de anos, não correspondem a espécies conhecidas, como o Australopithecus afarensis — representado pelo famoso esqueleto de Lucy, descoberto em 1974 na Etiópia — ou o Australopithecus garhi.
Isso levou os pesquisadores a sugerirem que podem ter encontrado uma nova espécie.
Já os dentes do gênero Homo, datados de 2,59 a 2,78 milhões de anos, reforçam a descoberta de 2015 de uma mandíbula de 2,8 milhões de anos, considerada a mais antiga do gênero Homo.
A região de Afar, onde os fósseis foram encontrados, é um ambiente geologicamente ativo, onde placas tectônicas se separam e expõem sedimentos antigos. “O continente está literalmente se desfazendo ali, criando vulcanismo e tectônica”, disse Christopher Campisano, coautor do estudo e professor da Universidade Estadual do Arizona, em um vídeo da instituição.
Os dentes de Australopithecus têm semelhanças com os do afarensis em tamanho e contorno, mas diferem nas cúspides e caninos, o que os distingue de outras espécies conhecidas. “São apenas dentes, mas continuamos o trabalho de campo na esperança de encontrar outras partes da anatomia”, disse Brian Villmoare, principal autor do estudo e professor da Universidade de Nevada, Las Vegas.
A descoberta é significativa porque ilumina um período pouco conhecido da evolução humana, entre 3 e 2 milhões de anos atrás. Cinzas vulcânicas da época, contendo cristais de feldspato, permitiram a datação precisa dos fósseis.
Na época em que esses hominídeos viveram, a região de Afar era marcada por uma estação seca predominante, com curtas chuvas sazonais, pântanos e pastagens.
A equipe agora busca entender se Homo e Australopithecus competiam por recursos ou compartilhavam fontes de alimento, analisando isótopos e arranhões microscópicos nos dentes.
