O que se sabe sobre o asteroide 'do tamanho de avião' que passa perto da Terra nesta segunda Asteroide de 64 metros de comprimento passará a 630 mil km do nosso planeta, sem risco de colisão; Nasa diz que evento é comum Internacional|Do R7 28/07/2025 - 02h00 (Atualizado em 28/07/2025 - 02h00 )

RESUMO DA NOTÍCIA O asteroide 2025 OW, com 64 metros de comprimento, passará a 630 mil km da Terra nesta segunda-feira.

A Nasa afirma que não há perigo de colisão e que eventos desse tipo são comuns no sistema solar.

O asteroide viaja a 75.491 km/h e sua órbita é bem conhecida, garantindo a segurança dos planetas.

Impactos de asteroides desse tamanho ocorrem apenas a cada 10 mil anos, sendo eventos raros. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Imagem de arquivo mostra asteroides próximos da Terra Divulgação/Javier Miranda/Unsplash

Um asteroide do tamanho de um avião, chamado 2025 OW, vai passar perto da Terra nesta segunda-feira (28). A Nasa, a agência espacial dos Estados Unidos, no entanto, garante que esse evento é rotina e não oferece perigo.

O asteroide 2025 OW tem aproximadamente 64 metros de comprimento, equivalente ao tamanho de um avião comercial. Ele passará pela Terra a uma distância de cerca de 630 mil quilômetros, o que representa 1,6 vez a distância média entre a Terra e a Lua.

Viajando a uma velocidade de 75.491 km/h, o asteroide não preocupa os cientistas. “Isso é muito rotineiro”, disse Ian J. O’Neill, do Laboratório de Propulsão a Jato (JPL) da Nasa, em entrevista ao canal de notícias norte-americano ABC News. “Se houvesse uma ameaça, vocês ouviriam de nós. Sempre publicamos alertas em nosso blog de defesa planetária”.

Por que não há motivo para preocupação?

Davide Farnocchia, especialista em asteroides do Centro de Estudos de Objetos Próximos à Terra (CNEOS) da Nasa, disse que passagens de asteroides como o 2025 OW são comuns no sistema solar.

“Aproximações acontecem o tempo todo — é apenas parte da estrutura do sistema solar”, explicou ele à ABC News.

A equipe da Nasa monitora diversos asteroides semanalmente. Até a última terça-feira (22), por exemplo, cinco objetos estavam sendo observados para esta semana, incluindo o 2025 OW.

Graças à órbita bem conhecida do asteroide, os cientistas garantem que ele não representa risco. “Sabemos exatamente onde ele estará. Provavelmente saberemos onde ele estará pelos próximos 100 anos”, disse O’Neill.

Embora cerca de 100 toneladas de material espacial, como poeira, cheguem à Terra diariamente, impactos de objetos maiores, como o 2025 OW, são extremamente raros. Segundo Farnocchia, um asteroide desse tamanho poderia colidir com a Terra apenas uma vez a cada 10 mil anos.

É possível ver o asteroide?

Para os curiosos que desejam observar o 2025 OW, Farnocchia diz que ele não será visível com binóculos ou a olho nu. No entanto, ele menciona um evento futuro mais empolgante: a passagem do asteroide Apophis, em abril de 2029.

Com 335 metros de comprimento, o Apophis chegará a apenas 38 mil km da Terra — mais perto do que os satélites geoestacionários — e será visível a olho nu, uma oportunidade rara para o público.

