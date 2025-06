O que se sabe sobre o influencer morto a tiros durante live na Venezuela Gabriel Jesús Sarmiento Rodríguez, de 25 anos, foi assassinado enquanto fazia denúncias contra policiais e gangues nas redes sociais Internacional|Do R7 24/06/2025 - 11h16 (Atualizado em 24/06/2025 - 11h16 ) twitter

Influencer foi morto a tiros durante transmissão ao vivo na Venezuela Reprodução/X/@laredcincoradio

O influenciador digital Gabriel Jesús Sarmiento Rodríguez, de 25 anos, foi morto a tiros durante uma transmissão ao vivo no TikTok dentro da própria casa, no estado de Aragua, na Venezuela, na noite de domingo (22).

Durante a transmissão, Sarmiento, que se apresentava como programador e usava o nome @unleacks na rede social, gravava dentro da residência quando homens armados invadiram o local.

No vídeo, é possível ouvir os gritos da mãe do influencer pedindo socorro, enquanto ele implorava por ajuda aos agentes do Sebin (Serviço Bolivariano de Inteligência Nacional). Sarmiento repetia desesperadamente o endereço da casa: “El Piñonal, Rua JJ Montesinos”.

Momentos depois, os invasores aparecem diante da câmera e disparam contra o jovem. A transmissão ao vivo é encerrada logo em seguida (assista abaixo).

‌



A imprensa local relatou que o influenciador foi atingido por pelo menos nove tiros. A mãe dele foi baleada no abdômen. O vídeo do ataque não foi publicado na conta de Sarmiento, mas foi compartilhado por outras pessoas que acompanhavam a live.

#Internacional 📱🇻🇪 || Gabriel Jesús Sarmiento Rodríguez, creador de contenido venezolano de 25 años, fue asesinado por sujetos armados mientras realizaba una transmisión en vivo. Había denunciado actos de corrupción policial y a presuntos miembros de bandas criminales. pic.twitter.com/aC9488PbLY — Cinco Radio Oficial (@laredcincoradio) June 24, 2025

Quem era Gabriel Jesús Sarmiento Rodríguez

Com 76 mil seguidores no TikTok, Sarmiento era conhecido por publicar vídeos com denúncias contra policiais supostamente envolvidos em corrupção e extorsão, além de membros das gangues Tren de Aragua e Tren del Llano.

‌



Nas publicações, ele marcava órgãos de segurança pública e autoridades do alto escalão do governo venezuelano, como o ministro do Interior, Diosdado Cabello, e a governadora de Aragua, Johana Sánchez.

Em um dos vídeos, Sarmiento chegou a mencionar o nome de Héctor “Niño” Guerrero, líder da gangue Tren de Aragua, que está foragido desde uma intervenção militar na prisão de Tocorón, em 2023.

‌



As gravações eram frequentemente feitas nas ruas de Maracay, a capital do estado, onde ele acompanhava o andamento das denúncias no tribunal. As acusações, que incluíam nomes de figuras poderosas, podem ter relação com o ataque, segundo o jornal espanhol El País.

Grupos criminosos

O Ministério Público da Venezuela designou a 69ª Promotoria Nacional para investigar o homicídio, segundo a mídia local. O procurador-geral Tarek William Saab confirmou a abertura do inquérito. Até o momento, não há informações sobre a identificação ou prisão dos responsáveis pelo crime.

As gangues citadas por Sarmiento são conhecidas na Venezuela por atividades criminosas. O Tren de Aragua, por exemplo, surgiu em 2014 dentro de um sindicato que controlava trechos de uma ferrovia em construção no estado.

A princípio, o grupo extorquia empreiteiras e vendia vagas em canteiros de obras. Depois que foram presos, os membros começaram a expandir sua influência rapidamente, transformando-se na organização criminosa mais poderosa do país.

Em janeiro deste ano, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assinou um decreto que classificou o grupo – e outras gangues e cartéis de drogas do México e de El Salvador – como uma organização terrorista estrangeira.

