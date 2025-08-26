O que se sabe sobre o surto em hotel que deixou 100 turistas internados na Espanha Intoxicação alimentar, possivelmente por salmonella, afetou hóspedes, incluindo crianças, em hotel na região de Murcia Internacional|Do R7 26/08/2025 - 11h24 (Atualizado em 26/08/2025 - 11h24 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Mais de 100 turistas internados após surto de intoxicação alimentar em hotel na Espanha.

Surto possivelmente causado por salmonella, relacionado a alimentos contaminados.

Hóspedes relataram sintomas como vômitos e diarreia, incluindo crianças pequenas.

Hotel fechou a cozinha e investiga a origem do problema, enquanto gerência expressa pesar pela situação. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Contaminação ocorreu em hotel de La Manga, na região de Murcia Reprodução/Google Maps

Mais de 100 turistas foram internados após um surto de intoxicação alimentar em um hotel em La Manga, na região de Murcia, no sudeste da Espanha. O caso, registrado neste final de semana, pode estar relacionado à salmonella, segundo autoridades de saúde locais.

De acordo com a rádio espanhola Cadena Ser e a emissora Tele Cinco, o surto ocorreu no Hotel Izán Cavanna. Os primeiros casos surgiram na manhã de domingo (24) após um almoço servido no sábado (23).

Inicialmente, 28 pessoas relataram sintomas como vômitos, diarreia, dor abdominal e, em alguns casos, febre. Entre os afetados, estão um bebê de 15 meses e pelo menos sete outras crianças.

Em menos de 24 horas, o número de casos ultrapassou 100, entre os 800 hóspedes do hotel. Cerca de 47 pessoas foram encaminhadas ao Hospital Santa Lucía, em Cartagena, mas a maioria já recebeu alta, exceto duas, segundo a imprensa local.

A suspeita é de que a intoxicação tenha sido causada por alimentos contaminados, possivelmente um prato à base de peixe ou uma massa recheada com espinafre servida no buffet do hotel, segundos relatos de hóspedes ao jornal La Verdad.

A cozinha do hotel foi temporariamente fechada, e uma empresa externa passou a fornecer o serviço de buffet. Amostras da cozinha foram coletadas para análise, e uma limpeza completa das instalações foi ordenada.

Hóspedes usaram as redes sociais para cobrar transparência e criticar a suposta demora do hotel em auxiliar na retirada de pertences dos quartos. “Ela ficou no banheiro o dia todo, não conseguiu engolir nada”, disse a mãe de uma menina de 10 anos ao La Verdad, relatando que a filha estava “exausta” e “desidratada”.

Em nota publicada pelo jornal britânico The Sun, a gerência do Izán Cavanna lamentou o ocorrido. “Lamentamos profundamente a situação e a preocupação que este incidente pode ter causado aos nossos hóspedes. Estamos fazendo tudo o que está ao nosso alcance para resolver esta situação e garantir um ambiente seguro e saudável para todos”.

A infecção por salmonella é uma doença bacteriana que afeta o trato intestinal, geralmente causada por alimentos ou água contaminados. As autoridades de saúde de Murcia continuam investigando a origem do surto, mas ainda não há confirmação sobre o prato responsável.

Perguntas e Respostas O que aconteceu em La Manga, na Espanha? Mais de 100 turistas foram internados após um surto de intoxicação alimentar em um hotel em La Manga, na região de Murcia, no sudeste da Espanha. O caso pode estar relacionado à salmonella, segundo autoridades de saúde locais. Quando e onde o surto ocorreu? O surto foi registrado neste final de semana, especificamente no Hotel Izán Cavanna. Os primeiros casos surgiram na manhã de domingo (24) após um almoço servido no sábado (23). Quais foram os sintomas relatados pelos afetados? Os sintomas incluíram vômitos, diarreia, dor abdominal e, em alguns casos, febre. Entre os afetados, estavam um bebê de 15 meses e pelo menos sete outras crianças. Quantas pessoas foram afetadas e como elas foram tratadas? Em menos de 24 horas, o número de casos ultrapassou 100 entre os 800 hóspedes do hotel. Cerca de 47 pessoas foram encaminhadas ao Hospital Santa Lucía, em Cartagena, mas a maioria já recebeu alta, exceto duas. Qual é a suspeita sobre a causa da intoxicação? A suspeita é de que a intoxicação tenha sido causada por alimentos contaminados, possivelmente um prato à base de peixe ou uma massa recheada com espinafre servida no buffet do hotel, segundo relatos de hóspedes. O que foi feito em resposta ao surto? A cozinha do hotel foi temporariamente fechada, e uma empresa externa passou a fornecer o serviço de buffet. Amostras da cozinha foram coletadas para análise, e uma limpeza completa das instalações foi ordenada. Como os hóspedes reagiram ao incidente? Hóspedes usaram as redes sociais para cobrar transparência e criticar a suposta demora do hotel em auxiliar na retirada de pertences dos quartos. Uma mãe relatou que sua filha estava "exausta" e "desidratada". O que a gerência do hotel disse sobre o ocorrido? Em nota publicada pelo jornal britânico The Sun, a gerência do Izán Cavanna lamentou o ocorrido e afirmou estar fazendo tudo o que está ao seu alcance para resolver a situação e garantir um ambiente seguro e saudável para todos. O que é a infecção por salmonella? A infecção por salmonella é uma doença bacteriana que afeta o trato intestinal, geralmente causada por alimentos ou água contaminados. As autoridades de saúde de Murcia continuam investigando a origem do surto, mas ainda não há confirmação sobre o prato responsável.

