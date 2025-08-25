Vômitos e dor de estômago: jovem morre após comer macarrão instantâneo cru Menino de 13 anos passou mal e morreu pouco depois de comer três pacotes do produto, no Cairo, Egito Internacional|Do R7 25/08/2025 - 18h04 (Atualizado em 25/08/2025 - 18h06 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Um menino de 13 anos morreu no Cairo, Egito, após consumir macarrão instantâneo cru.

O garoto apresentou dores de estômago e vômitos 30 minutos após a ingestão do produto.

A polícia não encontrou sinais de crime e a autópsia está em andamento para determinar a causa da morte.

Consumir macarrão cru pode causar problemas digestivos e riscos à saúde, mas não há evidências científicas de que isso cause morte direta. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Estudos sugerem que comer macarrão cru pode causar dificuldades digestivas, aumentando o risco de obstrução intestinal Markus Winkler/Pixabay

Um menino de 13 anos morreu no Cairo, Egito, após comer três pacotes de macarrão instantâneo cru. Segundo a imprensa local, o garoto sofreu fortes dores de estômago e vômitos apenas 30 minutos depois de ter comido o produto sem preparo.

Acredita-se que a morte do garoto tenha sido resultado de problemas intestinais agudos ou obstrução digestiva causada pela ingestão de uma grande quantidade de macarrão instantâneo cru.

A polícia foi chamada para o local pela família e encontrou o corpo do jovem sem ferimentos ou sinais de crime. O corpo da criança foi transferido para uma autópsia para determinar a causa exata da morte.

O dono da loja que vendeu o macarrão para a criança chegou a ser questionado pela Justiça egípcia. Amostras do produto foram enviadas para testes. A análise não apresentou qualquer adulteração que pudesse comprometer o consumo.

‌



Estudos sugerem que comer macarrão cru pode causar dificuldades digestivas, aumentando o risco de obstrução intestinal ou intoxicação alimentar se o produto estiver contaminado ou armazenado incorretamente.

A marca do macarrão instantâneo deste caso é amplamente consumida no Egito, principalmente entre os mais jovens, devido ao seu baixo custo e facilidade de preparo. No entanto, nos últimos anos, vários incidentes relacionados ao macarrão instantâneo foram relatados no país, apesar das informações sobre os riscos à saúde associados a alguns de seus ingredientes, incluindo glutamato monossódico e conservantes.

‌



O Instituto Nacional de Nutrição do Egito enfatizou que não há evidências científicas que comprovem que macarrão instantâneo cause diretamente a morte. Ele acrescentou que tais incidentes podem estar ligados ao uso indevido ou a circunstâncias específicas, como armazenamento inadequado.

