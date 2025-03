Ontário, no Canadá, anuncia aumento de 25% na taxa sobre energia exportada aos EUA Sobretaxação deve afetar 1,5 milhão de lares e empresas em Michigan, Minnesota e Nova York, informou o governo canadense Internacional|Do R7 10/03/2025 - 15h16 (Atualizado em 10/03/2025 - 15h23 ) twitter

Primeiro-ministro de Ontário, Doug Ford Reprodução/ redes sociais @fordnationdougford

Em retaliação as medidas de Donald Trump, o primeiro-ministro de Ontário, no Canadá, disse que a partir desta segunda-feira (10) será aplicada uma taxa de 25% em todas as exportações de eletricidade para os Estados Unidos. A sobretaxação deve afetar 1,5 milhão de lares e empresas em Michigan, Minnesota e Nova York, custando até US$ 400.000 a cada dia que a medida permanecer em vigor, informou o governo canadense.

O premiê Doug Ford criticou as tarifas do presidente estadunidense e disse que elas prejudicam a economia dos EUA. “Até que a ameaça de tarifas acabe para sempre, Ontário não vai recuar. Nós permaneceremos fortes, usaremos todas as ferramentas em nosso kit de ferramentas e faremos o que for preciso para proteger Ontário”, disse.

A nova regra, que já está em vigor, exige que qualquer gerador que venda eletricidade aos EUA adicione uma sobretaxa de 25%, avaliada em US$10 por megawatt-hora (Mwh), ao custo da energia. Nesse nível, a sobretaxa gerará uma receita de $ 300.000 a $ 400.000 por dia, que, segundo o Ford, será usada para dar suporte a trabalhadores, famílias e empresas de Ontário.