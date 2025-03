Trump diz estar 'otimista' para reunião de paz entre Rússia e Ucrânia

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump , disse estar "otimista" com o caminho para a paz entre Rússia e Ucrânia durante uma entrevista para uma emissora americana neste domingo (9). As negociações para o cessar-fogo na região começam nesta terça-feira (11), na Arábia Saudita, após uma semana marcada por bombardeios russos. Trump pretende retomar a troca de informações de inteligência com Kiev para aliviar a pressão entre os países.