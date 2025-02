Otan diz que financiará envio de armas dos EUA para a Ucrânia Declaração ocorre em meio a comentários de Donald Trump de que Europa precisa “fazer mais” na guerra Internacional|Do R7 23/01/2025 - 10h59 (Atualizado em 23/01/2025 - 11h10 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Martk Rutte discursa em encontro do Fórum, em janeiro de 2023 Reprodução/X/@wef

O secretário-geral da Otan, Mark Rutte, apelou nesta quinta-feira (23) para que os Estados Unidos sigam fornecendo armamentos à Ucrânia na guerra contra a Rússia e disse que a Europa assumirá os custos da operação, segundo a agência de notícias Reuters.

O pedido foi feito durante um discurso no Fórum Econômico Mundial, realizado em Davos, na Suíça. “Na Ucrânia, precisamos que os EUA continuem envolvidos”, disse Rutte. Ele afirmou que, se o governo norte-americano mantiver o envio de armas a partir de sua base industrial de defesa, “os europeus estão dispostos a pagar a conta”.

A declaração ocorre em meio a comentários do novo presidente dos EUA, Donald Trump, de que a União Europeia precisa “fazer mais” para apoiar a Ucrânia no conflito.

Rutte concordou com o republicano, reconhecendo que a Europa deve assumir maior responsabilidade financeira e logística na guerra.

‌



Durante o painel, o secretário-geral defendeu que a Europa intensifique o apoio à Ucrânia e alertou para as consequências de uma possível vitória russa. “É vital que a Rússia não vença esta guerra. Caso contrário, veremos Putin estreitando laços com líderes como os da Coreia do Norte e da China”, disse.

Ele também enfatizou a necessidade de maior produção de armamentos e de destinar uma fatia mais expressiva do orçamento europeu para ajudar a Ucrânia a resistir às forças russas.

‌



Críticas dos EUA

Participando remotamente do painel, Richard Grenell, enviado especial de Trump, criticou a posição da Otan.

Ele afirmou que muitos países europeus não têm contribuído suficientemente para a aliança. “Os americanos estão arcando com a defesa. Não é justo pedir ao povo americano que expanda o guarda-chuva da Otan quando os membros atuais não pagam sua parte justa”, disse.

‌



Resposta da Rússia

Em Moscou, a porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, Maria Zakharova, alertou os países da Otan nesta quinta-feira de que o envio de tropas para a Ucrânia seria inaceitável e poderia intensificar o conflito de forma descontrolada, segundo a Reuters.

Enquanto isso, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky reiterou a necessidade de reforço militar. Ele pediu que pelo menos 200 mil soldados europeus estejam prontos para evitar um novo avanço russo, mesmo que um cessar-fogo seja negociado.

Por outro lado, o Kremlin sinalizou abertura ao diálogo com o presidente Donald Trump, que, em declarações recentes, afirmou ter intenção de buscar uma solução rápida para o conflito.