Ouro sobe mais de 70% desde que Donald Trump assumiu a presidência dos EUA Com a variação apurada nos 12 meses encerrados nesta segunda-feira (19), o metal saltou de US$ 2.700 para US$ 4.700

O ouro, um ativo procurado em situações de incertezas, subiu mais de 70% desde que Donald Trump assumiu a presidência dos Estados Unidos em janeiro de 2025. Com a variação apurada nos 12 meses encerrados nesta segunda-feira (19), o metal saltou de US$ 2.700 (R$ 14,5 mil, na cotação atual) para US$ 4.700 (R$ 25,2 mil, na cotação atual). No mesmo período, o dólar caiu 10% em relação a várias moedas.

Nesta terça-feira (20), o ouro fechou em alta acima de 3% e renovou o recorde para a commodity, que atingiu a marca de US$ 4.700 pela primeira vez na história. O aumento da tensão comercial entre os Estados Unidos e a União Europeia, na disputa pela Groenlândia, levou a busca por ativos seguros, como o ouro, além de impulsionar uma desvalorização do dólar.

