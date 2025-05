Labubu: boneco viral é retirado das lojas do Reino Unido após brigas entre clientes Fãs do brinquedo causaram tumultos em lojas britânicas, levando fabricante a suspender vendas físicas até junho Internacional|Do R7 23/05/2025 - 11h20 (Atualizado em 23/05/2025 - 11h20 ) twitter

Labubu: boneco viral é retirado das lojas do Reino Unido após brigas entre clientes Reprodução/X/@kyliequil_/@waywoodceo

Os bonecos Labubu, que se tornaram uma febre mundial, foram retirados temporariamente das lojas físicas no Reino Unido após episódios de brigas entre clientes. A informação foi divulgada pela Pop Mart, fabricante chinesa dos brinquedos, na terça-feira (20).

De acordo com a empresa, as vendas foram suspensas em todas as 16 lojas, incluindo as chamas Roboshops – máquinas de venda automática – até junho para “evitar problemas de segurança”. As vendas online permanecem ativas.

O brinquedo, criado pelo artista Kasing Lung, natural de Hong Kong, ganhou popularidade após ser adotado por celebridades como Rihanna e Dua Lipa, que passaram a utilizar o boneco como um acessório de moda.

No Reino Unido, os preços variam de £ 13,50 a £ 50 (cerca de R$ 90 a R$ 335, na cotação atual), mas edições raras chegam a custar centenas de libras em sites de revenda, segundo a rede britânica BBC.

‌



Tumultos e longas filas

A Pop Mart informou que grandes filas se formaram nas lojas do Reino Unido, com alguns fãs chegando na noite anterior aos dias de reposição para garantir os produtos, o que, segundo a empresa, “não era o tipo de experiência ao cliente que pretendia oferecer”.

A BBC relatou que a alta demanda gerou cenas caóticas. “Estava ficando ridículo, com pessoas brigando e gritando. Você se sentia assustado”, disse Victoria Calvert, uma fã do brinquedo.

‌



Para garantir a segurança, a empresa suspendeu as vendas físicas, mas manteve as vendas online normais. A fabricante também afirmou que está desenvolvendo um “novo mecanismo de liberação mais justo” para quando os brinquedos retornarem às prateleiras em junho.

A decisão gerou revolta entre os fãs, que expressaram sua insatisfação nas redes sociais. “A culpa é de vocês por não fornecerem estoque suficiente para causar esse alvoroço”, escreveu um seguidor no Instagram da Pop Mart.

‌



Os Labubus são vendidos em caixas surpresa, o que significa que os clientes não sabem qual design estão adquirindo, o que aumenta a febre pelo produto. Em Cingapura, funcionários da Pop Mart relataram ao portal norte-americano Business Insider que as lojas recebem centenas de bonecos duas vezes por semana, mas eles se esgotam em minutos.

