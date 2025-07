Labubus falsos podem fazer mal às crianças, alertam autoridades do Reino Unido Aviso foi publicado após relatos de reações adversas em menores que tiveram contato com os produtos Internacional|Do R7 18/07/2025 - 18h34 (Atualizado em 18/07/2025 - 18h34 ) twitter

Autoridades britânicas reforçaram que o consumo de produtos não autorizados pode causar danos à saúde Reprodução/X

Autoridades do Reino Unido emitiram um alerta sobre os riscos associados a produtos falsificados com o nome Labubu. Segundo o comunicado, itens que não passaram por testes de segurança estariam sendo vendidos de forma irregular e podem representar perigo à saúde de crianças.

Os bonecos labubus, criados por um artista de Hong Kong, estão ganhando popularidade nas redes sociais e já protagonizaram polêmicas no Reino Unido, incluindo brigas entre clientes pelo produto.

Inspirados na mitologia nórdica, os bonecos têm aparência de monstros e combinam elementos fofos e assustadores. Um labubu original pode chegar a custar R$ 1.000 no Brasil, enquanto as réplicas, chamadas lafufus, custam entre R$ 80 e R$ 150.

RESUMO DA NOTÍCIA Autoridades do Reino Unido alertam sobre produtos falsificados chamados Labubu.

Itens não testados podem representar perigo à saúde das crianças.

Relatos de reações adversas em menores motivaram o aviso, com investigações em andamento.

Responsáveis devem evitar oferecer produtos Labubu e relatar qualquer sintoma a médicos. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

O aviso foi publicado após relatos de reações adversas em menores que tiveram contato com os produtos. As investigações ainda estão em andamento, e as autoridades não detalharam a composição nem a origem exata dos itens falsificados.

Agências de saúde recomendaram que os responsáveis evitem oferecer qualquer produto com o nome Labubu sem confirmação de procedência. Também orientaram que qualquer sintoma ou efeito indesejado seja imediatamente comunicado a profissionais médicos e aos órgãos reguladores.

As autoridades reforçaram que o consumo de produtos não autorizados pode causar danos à saúde e pediram que suspeitas de falsificação sejam denunciadas.

