Governo dos EUA pressiona para apresentar resultados de paz entre Rússia e Ucrânia, diz especialista

Os presidentes Donald Trump e Volodymyr Zelensky se encontraram na Itália. A reunião durou pouco tempo, mas o líder norte-americano disse que o ucraniano está mais calmo e interessado em chegar a um acordo de paz. Trump também questionou o comprometimento de Vladimir Putin com as negociações depois dos ataques massivos contra Kiev , na semana passada.



Em entrevista ao Conexão Record News desta segunda-feira (28), Vladimir Feijó, analista internacional, diz que o governo dos Estados Unidos pressiona para apresentar resultados de acordo de cessar-fogo entre Rússia e Ucrânia . Segundo o especialista, a intermediação tem limite de tempo para os americanos, e os países em conflito arrastam conversas “sem notas claras de que estariam dispostos a abrir mão de parte do que pleiteiam em busca da paz”.



O Secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio , afirmou que essa é uma semana crítica para determinar o envolvimento dos EUA nas negociações. Rubio disse também que será um período importante para decidir se querem continuar envolvidos na mediação ou se é hora de se concentrar em outras questões.