Afilhado da rainha Elizabeth 2ª morre após grave ferimento na cabeça Lord Charles O'Hagan faleceu aos 79 anos e teria históricos de quedas e episódios de confusão mental Internacional|Do R7 03/04/2025 - 13h23 (Atualizado em 03/04/2025 - 13h39 )

Lord Charles O'hagan foi afilhado da rainha Elisabeth e carregou a cauda do manto real em eventos de estado Reprodução/Instagram/@contigo

A nobreza britânica sofreu com mais uma perda. Lord Charles O’Hagan, um dos afilhados da rainha Elizabeth 2ª, morreu aos 79 anos após sofrer um grave ferimento no último dia 23.

Segundo a revista Hello!, a causa da morte do afilhado da rainha foi um grave ferimento na região da cabeça, não foram divulgados mais detalhes sobre o ocorrido.

O’Hagan era um dos 30 afilhados da monarca e teve uma ligação especial com a realeza desde a infância.

‌



Relação com a rainha

Sua relação com a rainha Elizabeth começou muito antes dela se tornar mãe. Após a coroação do monarca, em 1953, ele foi responsável por carregar a cauda do manto real em eventos de estado, Charles serviu como pajem de honra entre 1959 e 1962.

Neto do britânico Maurice Towneley-O’Hagan, 3º Barão O’Hagan, Charles O’Hagan se formou em Eton e Oxford. Também teve destaque como membro do Parlamento Europeu de 1973 a 1975 e mais tarde de 1979 a 1994.

‌



Charles faleceu no Hospital Distrital de North Devon, em Barnstaple, no dia 23 de março, após sofrer um hematoma subdural, conforme informado na abertura do inquérito realizado em Exeter. A divulgação oficial de sua morte aconteceu na última quarta-feira (2).

Charles vivia na vila de Beaford, em Devon, e teria histórico de quedas e episódios de confusão mental.

‌



Seu pai, Anthony, lutou na Segunda Guerra Mundial. Em 1941, atuou como capitão da Infantaria Ligeira de Somerset e, em 1943, foi promovido ao posto de major das Forças Especiais.

O afilhado da rainha se casou em três oportunidades. A sua primeira esposa foi a princesa georgiana Tamara Imeretinsky, com quem ficou de 1967 a 1984. Depois, casou-se com Mary Claire Roose-Francis, de 1985 a 1995. Em seguida, trocou alianças com Elizabeth Lesley Eve Smith, com quem permaneceu até seus últimos dias.

Coroação histórica

A coroação da rainha Elizabeth ocorreu em 2 de junho de 1953, a cerimônia aconteceu na Abadia de Westminster e costumava ser restrita a poucas pessoas. Pela primeira vez, foi transmitida ao vivo no rádio e na televisão. A nomeação foi considerada um marco para a abertura da Família Real britânica para o mundo.

A rainha Elizabeth 2ª faleceu em 2022, aos 96 anos. Ela ocupou o trono por mais de 70 anos e foi a monarca mais longeva da história do Reino Unido.

Elizabeth teve 30 afilhados ao longo de sua vida, embora nem todos tenham sido publicamente identificados.

