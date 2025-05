Pato agressivo causa medo e deixa uma pessoa ferida Animal protegido pela lei federal desafia vizinhança em cidade da Flórida (EUA) Internacional|Do R7 28/05/2025 - 19h49 (Atualizado em 28/05/2025 - 19h49 ) twitter

Pato persegue moradores e chegou a morder a mão de um homem Reprodução de vídeo/FOX8

Um pato tem aterrorizado moradores de um bairro em Cape Coral, na Flórida (EUA), ao atacar e perseguir pessoas, incluindo um caso que precisou de atendimento hospitalar. Vizinhos relatam episódios de agressividade incomum do animal, que se tornou um visitante indesejado e fonte de preocupação na comunidade.

James Sepulveda, morador local desde 1998, foi mordido enquanto relaxava em sua varanda ao entardecer. “Eu estava com os olhos fechados quando senti uma fisgada e percebi que estava sangrando”, contou ao canal de TV FOX4. Outro residente, Richard Guy, também teve contato direto com o animal, que abriu as asas em postura de ataque ao ser confrontado.

Por causa da agressividade do animal, os moradores do bairro optam por manter distância, receosos dos ataques e da possibilidade de novos incidentes.

‌



Autoridades da Florida Fish and Wildlife Conservation Commission (FWC) explicam que a lei exige que a remoção do pato seja feita por métodos humanitários, seja por captura profissional seguida de doação a instituições científicas ou por abate humanitário. O custo para contratar profissionais, porém, é uma barreira para moradores como Sepulveda, que vivem com renda fixa.

‌



“Eles estão ferindo pessoas, deveriam se livrar dele”, afirmou o morador, que busca soluções para o problema. Enquanto isso, a comunidade convive com o desconforto e a apreensão provocados pelo animal, que permanece na região causando transtornos.

‌



Moradores são orientados a evitar contato direto e informar as autoridades em caso de novas ocorrências, enquanto o destino do pato permanece em análise, esperando por uma solução que minimize riscos e garanta a convivência pacífica no bairro.

