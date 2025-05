Gata surpreende veterinários ao nascer com seis patas Cirurgia corrigiu deformidade rara e devolveu qualidade de vida ao animal resgatado no Canadá Internacional|Do R7 28/05/2025 - 19h39 (Atualizado em 28/05/2025 - 19h39 ) twitter

Bitsy tinha muitos problemas por causa das patas extras Divulgação/GoFundMe

Veterinários canadenses receberam uma visita inesperada no mês passado: uma gata de seis patas. Era Bitsy, de apenas um ano, encontrada nas ruas de Edmonton, no Canadá.

A equipe do abrigo Furget Me Not Animal Rescue ficou surpresa ao descobrir membros extras saindo da região traseira do animal.

Especialistas acreditam que a anomalia ocorreu porque Bitsy absorveu sua gêmea durante o desenvolvimento no útero, resultando em membros adicionais ligados a um pequeno pedaço extra de pelve que não foi absorvido. Contudo, três das patas extras eram não funcionais, causando desconforto e dificultando sua mobilidade.

‌



A fundadora do abrigo, Christine Koltun, explicou que atividades simples, como posicionar as patas para alcançar a comida, representavam desafios para Bitsy devido à presença dos membros extras. A gata também apresentava feridas em algumas das patas, indicativo do sofrimento que vivenciava.

‌



Para aliviar a dor e melhorar sua qualidade de vida, Bitsy foi submetida a uma cirurgia de duas horas. Veterinários amputaram as duas patas extras e parte da pelve anômala, incluindo a perna traseira à qual estavam presas.

‌



Após o procedimento, a recuperação da gata foi notável. Segundo Koltun, Bitsy passou a se mover com liberdade e a descansar confortavelmente pela primeira vez, mesmo com apenas três patas, conseguindo deitar-se corretamente em uma cama felina, algo impossível antes da operação.

A gerente do hospital veterinário, Mackenzie Sawatzky, que adotou Bitsy, relatou que o animal rapidamente se adaptou à nova condição de três patas, correndo, brincando e pulando em móveis da casa, mostrando-se visivelmente feliz e livre da dor.

Bitsy, embora com aparência incomum, demonstrou ser uma gata doce e sociável, sinalizando que havia recebido algum cuidado antes do resgate. A equipe do abrigo ressaltou a sorte que teve em encontrar o animal a tempo de proporcionar a ele uma nova chance de vida.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5