‘Pato Manco’: entenda a expressão política e o porquê dela ser o medo de Trump Pedidos de ajuda para eleições de meio de mandato simbolizam preocupação do presidente republicano, segundo especialista

Durante um comício no estado de Iowa, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, alertou que “coisas muito ruins podem acontecer se os republicanos perderem as eleições de meio de mandato”. Tais votações, chamadas popularmente de midterms, renovam um terço do Congresso norte-americano. Apesar dos baixos índices de aprovação, Trump acredita que o partido deve ganhar o Senado e a Câmara dos Representantes.

A postura confiante do líder, entretanto, seria apenas um disfarce para esconder sua preocupação, na opinião do entrevistado do Conexão Record News desta quarta (28), o professor de relações internacionais da ESPM, Leonardo Trevisan: “O discurso é um sinal de preocupação. Foi literalmente um chamado às bases. Esse é um sinal de que algumas coisas da proposta de Trump seriam anuladas por uma possível maioria em uma das Casas, seja no Senado, seja na Câmara ou nas duas”.

Segundo o especialista, se o Partido Democrata conquistar a maioria em alguma dessas instituições, as medidas do governo ficariam “emperradas” pelos próximos dois anos. Ele levanta a expressão “Pato Manco”, utilizada pelos norte-americanos para se referir a um presidente que não consegue governar devido aos vetos do Congresso. “Esse é o medo dele. As coisas ruins seriam para as mensagens dele. As tarifas e a imigração principalmente. [...] Ele sente o andar da carruagem e vê que não é muito favorável para ele, finaliza.

