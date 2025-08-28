Pela 1ª vez, Força Aérea dos EUA usa IA para dar instruções de combate a pilotos; entenda Sistema de inteligência artificial foi testado em caças F-16, F/A-18 e F-35, em avanço inédito no gerenciamento de batalhas aéreas Internacional|Do R7 28/08/2025 - 11h58 (Atualizado em 28/08/2025 - 11h58 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Pela primeira vez, pilotos da Força Aérea dos EUA usaram IA para instruções de combate durante um teste.

A tecnologia chamada Starsage, desenvolvida pela Raft AI, foi empregada em caças F-16, F/A-18 e F-35.

O sistema proporciona respostas rápidas e consciência tática em tempo real, reduzindo o tempo de resposta de minutos para segundos.

A utilização da IA levanta discussões sobre o futuro dos pilotos humanos em combates aéreos, enquanto drones não tripulados estão em desenvolvimento. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Piloto de caça da Força Aérea dos EUA voa durante teste com sistema de IA Divulgação/Raft AI

Pela primeira vez na história, pilotos de caça dos Estados Unidos receberam instruções de combate de um sistema de inteligência artificial (IA) durante um teste realizado pelas Força Aérea e Marinha norte-americanas.

A tecnologia, chamada Starsage, desenvolvida pela Raft AI, foi utilizada em caças F-16, F/A-18 e F-35 em um exercício militar conjunto em agosto deste ano, segundo informações da rede norte-americana Fox News.

Tradicionalmente, pilotos de caça se comunicam com equipes em solo, que monitoram radares e sensores para orientar trajetórias e posicionamentos. No experimento, os pilotos consultaram o Starsage para confirmar trajetórias de voo e receber relatórios rápidos sobre aeronaves inimigas próximas.

Shubhi Mishra, CEO da Raft AI, disse à Fox News que o sistema reduz o tempo de resposta de minutos para segundos, o que permite aos pilotos tomarem decisões mais rápidas. “O Starsage é um agente autônomo, disponível para cada piloto, diferente do modelo humano, em que um gerente de batalha aérea auxilia vários pilotos”, explicou.

‌



O teste avaliou sistemas de armas, comunicações avançadas e plataformas de gerenciamento de batalha aérea. Durante o exercício, ao receber um pedido de avaliação de ameaça, o sistema identificou um grupo de cinco aeronaves inimigas, fornecendo, pela primeira vez, consciência tática em tempo real por meio de IA.

Mishra comparou o Starsage a controladores de tráfego aéreo, sugerindo que a tecnologia poderia evitar acidentes como a colisão entre um avião regional e um helicóptero Black Hawk perto do Aeroporto Nacional Ronald Reagan, no início deste ano.

‌



Segundo ela, o incidente, que deixou 67 mortos, ocorreu porque os pilotos do helicóptero não receberam alertas adequados, de acordo com a investigação conduzida pelo Conselho Nacional de Segurança nos Transportes dos EUA.

Sistema de gerenciamento de batalha com IA identifica ameaças para pilotos de caça Divulgação/Raft AI

Mudanças no combate aéreo

Embora o sistema tenha sido monitorado por gerentes humanos, que podiam ser acionados pelos pilotos, o teste abre espaço para questões sobre o futuro dos pilotos humanos em combates aéreos.

‌



Empresas como Anduril e General Atomics já desenvolvem drones não tripulados que operam ao lado de caças pilotados, indicando uma mudança no ritmo e na forma das guerras aéreas.

Mishra reforçou que decisões de vida ou morte devem sempre envolver humanos, mas acredita que a tecnologia já é capaz de transformar o campo de batalha. “A questão é: vamos deixar isso acontecer?”, questionou.

Essa mudança já tem sido registrada na guerra da Ucrânia. No início do conflito, jatos e helicópteros russos cruzavam frequentemente o espaço aéreo ucraniano, apoiando o avanço das tropas terrestres.

No entanto, as defesas aéreas ucranianas, que a Rússia não conseguiu neutralizar, causaram perdas significativas, o que forçou as tropas de Vladimir Putin a adotar uma mudança na estratégia.

Com o tempo, as linhas de frente se estabilizaram, e a guerra se tornou mais estática. Agora, os russos evitam voar sobre a Ucrânia, optando por lançar mísseis e drones de longa distância, disparados de áreas seguras, muitas vezes do leste do país.

Com os céus como um espaço de “negação”, onde nenhum dos lados domina, a Rússia tem intensificado os ataques com mísseis e drones, especialmente depois que drones furtivos ucranianos destruíram uma parte significativa da frota de bombardeiros de Vladimir Putin, no dia 1º de junho deste ano.

