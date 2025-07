Como funciona o Patriot, sistema de defesa aérea que Trump vai enviar à Ucrânia Equipamento de defesa pode enfrentar alguns dos principais recursos aéreos que a Rússia usa para atacar o território ucraniano Internacional|Do R7 15/07/2025 - 02h00 (Atualizado em 15/07/2025 - 02h00 ) twitter

Sistema Patriot interceptou mais de 150 mísseis balísticos em operações de combate desde janeiro de 2015, segundo sua fabricante Divulgação/Raytheon

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, prometeu enviar sistemas de defesa aérea Patriot para a Ucrânia para auxiliar os esforços do país contra os ataques da Rússia. “Vamos enviar o Patriot, que eles precisam desesperadamente, porque [o presidente russo Vladimir] Putin realmente surpreendeu muita gente. Ele fala bonito e depois bombardeia todo mundo à noite”, disse Trump a jornalistas no último domingo (13).

O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky tem pedido recorrentemente mais capacidades defensivas, entre elas sistemas e mísseis Patriot, para repelir ataques diários de mísseis e drones da Rússia.

O Patriot (Phased Array Tracking Radar for Intercept on Target, ou Radar de Rastreamento de Matriz Faseada para Interceptação no Alvo, em tradução livre) é um sistema de defesa antimísseis terra-ar móvel desenvolvido pelo conglomerado aeroespacial e de defesa norte-americano Raytheon Technologies. É considerado um dos sistemas de defesa aérea mais avançados do arsenal dos EUA.

Inicialmente, ele foi desenvolvido para interceptar aeronaves em voo alto. Depois, a partir da década de 1980, foi modificado para se concentrar em uma nova ameaça: os mísseis balísticos táticos.

O Patriot pode funcionar de formas diferentes a depender o tipo de interceptador utilizado:

Interceptador PAC-2 : utiliza ogiva de fragmentação por explosão que detona nas proximidades do algo.

: utiliza ogiva de fragmentação por explosão que detona nas proximidades do algo. Interceptador PAC-3: com tecnologia mais precisa, atinge o alvo diretamente.

Ainda não está claro qual tipo de sistema Patriot será enviado à Ucrânia, mas acredita-se que o país já possua alguns dos modelos mais modernos.

O sistema Patriot cobre uma área de cerca de 68 quilômetros, de acordo com o exército alemão.

O radar do sistema tem um alcance de mais de 150 km, disse a Otan (Organização do Tratado do Atlântico Norte) em 2015, e pode rastrear até 50 alvos e atingir cinco deles simultaneamente.

Dependendo da versão em uso, os mísseis interceptadores podem atingir uma altitude de mais de 24 quilômetros e atingir alvos a até 160 quilômetros de distância.

As baterias Patriot atuais podem defender contra mísseis balísticos táticos, mísseis de cruzeiro, drones e aeronaves, que são alguns dos recursos aéreos que a Rússia usa para atacar a Ucrânia.

Em caso de dispositivos menores, como drones pequenos que sobrevoam próximos ao solo, o sistema Patriot tem maior dificuldade em rastrear e interceptar.

Para operar cada Patriot, são necessários cerca de 90 soldados.

Segundo a Raytheon, esse sistema interceptou mais de 150 mísseis balísticos em operações de combate desde janeiro de 2015.

Ainda não se sabe quantas unidades Patriot serão enviadas à Ucrânia. O custo do envio deve ser arcado pela União Europeia.

