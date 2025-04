Piloto acrobático morre em acidente de avião dias antes de apresentação de show aéreo Rob Holland acumulou diversos prêmios de acrobacias aéreas e se preparava para mais uma performance Internacional|Do R7 25/04/2025 - 15h43 (Atualizado em 25/04/2025 - 15h43 ) twitter

Holland era o único ocupante da aeronave no momento do acidente e acumulava diversos prêmios na carreira Reprodução/Instagram/@Robholland5150

O piloto especializado em acrobacias aéreas Rob Holland morreu após a queda de seu avião de teste em uma base militar, na última quinta-feira (24), na Virgínia, Estados Unidos. O norte-americano treinava para uma apresentação em um show aéreo programado para este final de semana.

O piloto se preparava para o evento de acrobacias Air Power Over Hampton Roads quando seu avião personalizado, um MX Aircraft MXS, caiu durante o processo de pouso na Joint Base Langley-Eustis, em Hampton.

O avião de fibra de carbono pilotado por Rob Holland foi classificado como “experimental” pela National Transportation Safety Board (NTSB), que está investigando as causas do acidente.

Holland era o único ocupante da aeronave no momento do acidente e acumulava diversos prêmios na carreira.

Homenagem ao piloto

Após a confirmação da morte, o seu perfil em uma rede social trouxe uma mensagem em homenagem ao piloto. “Rob foi um dos pilotos acrobáticos mais respeitados e inspiradores da história da aviação. Mesmo com uma lista absolutamente impressionante de conquistas, tanto na competição clássica de acrobacias quanto no circuito de shows aéreos, Rob era uma pessoa humilde, sempre com o objetivo singular de ser melhor do que foi ontem”, escreveu.

O comandante da base, coronel Matthew Altman, também lamentou a perda de Rob em um comunicado. “Hoje, perdemos um amigo da nossa família da Força Aérea. Em nome de toda a equipe da Joint Base Langley-Eustis, expresso nossas mais profundas condolências à família e aos amigos desse aviador incrível”, escreveu.

Segundo informações do jornal The Virginian-Pilot, o evento Air Power Over Hampton Roads, que teria a performance de Rob Holland como uma das atrações principais, está programado para ocorrer neste sábado e domingo.

