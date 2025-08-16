Piloto é preso por suspeita de embriaguez antes de decolagem em aeroporto nos EUA
Polícia deteve David Paul Allsop, de 52 anos, após ele reprovar em teste de sobriedade momentos antes do voo
Um piloto de avião foi preso na última quarta-feira (13) no Aeroporto Internacional de Savannah/Hilton Head, na Geórgia, nos Estados Unidos, após reprovar no teste de sobriedade momentos antes de decolar em um voo.
David Paul Allsop, de 52 anos, foi detido pelo Gabinete do Xerife do Condado de Chatham acusado de operar sob influência de álcool. Ele se preparava para pilotar um avião com destino a Chicago, segundo o jornal New York Post.
Imagens de câmeras corporais da polícia, divulgadas recentemente, mostram o momento em que Allsop foi abordado por dois policiais na cabine do voo 3772, da companhia Southwest Airlines.
Os agentes suspeitaram de embriaguez devido ao comportamento do piloto, que apresentava “olhos vidrados” e “odor de bebida alcoólica”. No vídeo, um policial pergunta: “Quando foi a última vez que você bebeu?”. Allsop responde: “Ontem à noite, cerca de 10 horas atrás”.
Após inicialmente recusar um teste de sobriedade em campo, alegando “não haver necessidade”, Allsop consentiu, mas foi reprovado ao tentar andar em linha reta na ponte de embarque.
Durante a abordagem, ele tentou limpar os lábios, e uma bala de menta caiu de sua boca, segundo as imagens divulgadas pela emissora norte-americana ABC e relatadas pelo New York Post. O piloto foi preso e impedido de voar.
A Southwest Airlines informou que o voo 3772 sofreu um atraso de quase quatro horas e decolou após a substituição do piloto por outro profissional. A companhia aérea afirmou que Allsop foi afastado do serviço e que está investigando o incidente.
“Não há nada mais importante para a Southwest do que a segurança de nossos funcionários e clientes”, disse um porta-voz da empresa à rede norte-americana Fox News. Os passageiros foram realocados em outros voos, e a companhia pediu desculpas pela interrupção.
De acordo com o New York Post, o perfil de Allsop no LinkedIn indica que ele ainda é funcionário da Southwest Airlines, onde atua como piloto. A empresa não forneceu detalhes adicionais sobre o status do profissional.
