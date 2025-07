Tirar os sapatos nos aeroportos dos EUA pode em breve ser uma coisa do passado Exigência de tirar o calçado é uma das que mais geram reclamações entre os passageiros Internacional|Do R7 08/07/2025 - 18h01 (Atualizado em 08/07/2025 - 18h04 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

TSA ainda não confirmou oficialmente a nova política ClickerHappy/Pexels

Pela primeira vez em quase duas décadas, passageiros nos Estados Unidos poderão passar pelos controles de segurança sem precisar tirar os sapatos. A Administração de Segurança nos Transportes (TSA, na sigla em inglês) planeja encerrar a exigência, implementada após a tentativa de atentado do “homem-bomba do sapato” em 2001.

A mudança foi antecipada pelo boletim Gate Access e reforçada por uma reportagem da ABC News. Um memorando interno da TSA informa que os agentes já começaram a adotar a nova diretriz em alguns aeroportos desde domingo (6). A intenção é estender a medida a todos os aeroportos do país em breve.

Atualmente, todos os passageiros entre 12 e 75 anos devem remover os sapatos nos pontos de inspeção. A regra foi criada como resposta ao caso de Richard Reid, que tentou detonar explosivos escondidos nos calçados em um voo de Paris para Miami em dezembro de 2001.

A exigência não se aplica aos passageiros que aderem ao programa TSA PreCheck, que permite passar pela triagem sem remover sapatos, cintos ou jaquetas leves. O serviço custa cerca de US$ 80 por cinco anos.

‌



A TSA ainda não confirmou oficialmente a nova política. Em nota, um porta-voz afirmou que a agência e o Departamento de Segurança Interna (DHS) estão avaliando formas de melhorar a experiência dos passageiros sem comprometer a segurança. Segundo ele, eventuais mudanças serão anunciadas por canais oficiais.

A TSA foi criada em 2001, pouco após os ataques de 11 de setembro, e desde então testa novas tecnologias para reforçar a segurança nos aeroportos. Entre as iniciativas recentes estão o uso de reconhecimento facial e outras formas de biometria.

‌



A exigência de tirar os sapatos é uma das que mais geram reclamações entre os passageiros. Em abril, o ex-secretário de Transportes do governo Trump, Sean Duffy, usou as redes sociais para perguntar ao público o que poderia tornar as viagens mais simples. O incômodo com os controles de segurança foi um dos temas mais citados.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp