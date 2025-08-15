Piloto influencer de 19 anos ainda está ‘preso’ na Antártida após caso ser suspenso; entenda Jovem quer voar sozinho para os sete continentes e arrecadar um milhão de dólares para pesquisas contra o câncer Internacional|Do R7 15/08/2025 - 02h00 (Atualizado em 15/08/2025 - 02h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA O piloto e influenciador Ethan Guo, de 19 anos, está preso na Antártida aguardando autorização para decolar.

Ele foi detido em junho por pousar sem permissão e apresentar um plano de voo falso, mas teve as acusações retiradas.

Guo arrecada fundos para pesquisas contra o câncer, com uma meta de um milhão de dólares, e já conseguiu cerca de 134 mil dólares.

A situação causou problemas de saúde ao piloto, incluindo perda de peso e diagnóstico de pericardite. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Ethan Guo já arrecadou cerca de US$ 134 mil Reprodução/ethansflightagainstcancer.com

O piloto e influenciador americano Ethan Guo, de 19 anos, permanece na Antártida aguardando autorização para decolar, mesmo após ter as acusações contra ele retiradas pelo governo chileno. O jovem foi detido em junho por supostamente pousar no território sem permissão e apresentar um plano de voo falso às autoridades.

Guo iniciou sua jornada em 2024 no Aeroporto de Genebra com o objetivo de se tornar a primeira pessoa a voar sozinha para os sete continentes em uma pequena aeronave e arrecadar um milhão de dólares para pesquisas contra o câncer. Ele foi preso em 28 de junho deste ano e liberado seis semanas depois, após concordar em doar US$ 30 mil a uma fundação de combate ao câncer infantil e se comprometer a não entrar em território chileno por três anos.

Em declaração à revista norte-americana People, Guo disse estar “grato” e “aliviado” pela liberação, mas afirmou que ainda não obteve licença para partir. “Desde o início, afirmei minha inocência, então estou grato por finalmente ter isso reconhecido. Ainda estou na Antártida aguardando aprovação para meu voo de partida e espero que a autorização seja concedida em breve para que eu e meu avião possamos continuar minha missão original de arrecadar fundos para o Hospital de Pesquisa Infantil St. Jude”, afirmou.

Segundo o piloto, autoridades alegaram que ele não poderia voar devido a mau tempo, problemas na aeronave, falta de combustível e suposta falta de habilidade. “Todas essas quatro declarações são falsas. Tenho seguro que cobre até a Antártida. O avião tem combustível suficiente, está funcionando. E sou um piloto qualificado”, disse Guo à ABC News.

‌



Os advogados do piloto afirmam que ele está em “confinamento de fato” na ilha há um mês e meio e que a situação provocou perda de 10 quilos e diagnóstico de pericardite, uma condição caracterizada pela inflamação do pericárdio, a membrana que envolve o coração. A equipe jurídica alega que, apesar da remoção das acusações, o governo chileno não permitiu que o piloto voasse em condições adequadas para deixar a base.

Guo mantém uma campanha de arrecadação para o St. Jude, que já reuniu cerca de US$ 134 mil de uma meta de um milhão. “Quero poder continuar lutando contra o câncer e dar continuidade à missão”, afirmou.

Quem é Ethan Guo? Ethan Guo é um piloto e influenciador americano de 19 anos que tem como objetivo se tornar a primeira pessoa a voar sozinha para os sete continentes em uma pequena aeronave e arrecadar 1 milhão de dólares para pesquisas contra o câncer. Por que Ethan Guo está na Antártida? Ele permanece na Antártida aguardando autorização para decolar, mesmo após ter as acusações contra ele retiradas pelo governo chileno. Guo foi detido em junho por supostamente pousar no território sem permissão e apresentar um plano de voo falso. O que aconteceu com Ethan Guo após sua detenção? Guo foi preso em 28 de junho e liberado seis semanas depois, após concordar em doar 30 mil dólares a uma fundação de combate ao câncer infantil e se comprometer a não entrar em território chileno por três anos. Como Ethan Guo se sente em relação à sua situação? Em declaração à revista People, Guo expressou estar "grato" e "aliviado" pela liberação, mas afirmou que ainda não obteve licença para partir. Ele reiterou sua inocência e espera que a autorização para seu voo seja concedida em breve. Quais são os motivos alegados pelas autoridades para impedir o voo de Ethan Guo? As autoridades alegaram que ele não poderia voar devido a mau tempo, problemas na aeronave, falta de combustível e suposta falta de habilidade. Guo contestou essas alegações, afirmando que possui seguro, combustível suficiente e é um piloto qualificado. Qual é a condição de saúde de Ethan Guo? Os advogados de Guo afirmam que ele está em "confinamento de fato" na ilha há um mês e meio, o que resultou em perda de 10 quilos e um diagnóstico de pericardite, uma inflamação do pericárdio, a membrana que envolve o coração. Qual é a situação atual da campanha de arrecadação de Ethan Guo? Guo mantém uma campanha de arrecadação para o Hospital de Pesquisa Infantil St. Jude, que já reuniu cerca de 134 mil dólares de uma meta de 1 milhão. Ele expressou o desejo de continuar lutando contra o câncer e dar continuidade à sua missão.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp