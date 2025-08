Cientistas da Fiocruz encontram animais mortos e investigam rota da gripe aviária na Antártida

Um novo estudo foi realizado pelo programa da Fiocruz (Fundação Oswaldo Cruz) na Antártida, chamado de FioAntar. Os resultados das pesquisas chamaram a atenção dos especialistas para as diferentes rotas encontradas de introdução do vírus da gripe aviária no continente. Esses achados ampliam uma evidência sobre a circulação dessa doença e contribuem também para o entendimento sobre por onde esse vírus, o H5N1, pode ter chegado e também sido disseminado.



Em entrevista para o News das 19h , a pesquisadora Maria Ogrzewalska, explicou que os estudos visavam identificar o vírus influenza em alguns animais na Antártica; a especialista ressaltou que entre 2023 e 2025 foram encontrados aves e mamíferos mortos devido à doença.



Maria ainda complementou que houve pelo menos três rotas de chegada da doença no continente, identificadas pelo genoma do vírus. Segundo ela, a Patagônia e a Georgia do Sul foram alguns dos locais.



Para a pesquisadora, a maior preocupação além da contaminação de mamíferos como elefantes e leões marinhos, é a mutação do vírus e a sua disseminação entre os humanos.