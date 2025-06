Piloto que morreu em acidente de avião nos EUA tentou desviar de tartaruga na pista do aeroporto Funcionário que cortava a grama no final da pista também testemunhou a manobra do avião Internacional|Do R7 22/06/2025 - 18h47 (Atualizado em 22/06/2025 - 18h47 ) twitter

Vista aérea da pista do Aeroporto Sugar Valley, onde ocorreu o acidente Divulgação/Aeroporto de Sugar Valley

O piloto de um pequeno avião que caiu no início de junho na Carolina do Norte, nos Estados Unidos, tentou desviar de uma tartaruga que estava na pista do aeroporto instantes antes do acidente. A informação consta em um relatório preliminar divulgado pelo Conselho Nacional de Segurança nos Transportes (NTSB).

O acidente aconteceu no dia 3 de junho, próximo ao aeroporto Sugar Valley, em Mocksville. O piloto e um passageiro morreram na queda. Um segundo passageiro ficou gravemente ferido, segundo as autoridades.

De acordo com o relatório, um operador de comunicações do aeroporto, que observava a pista pela janela, alertou o piloto sobre a presença da tartaruga. O piloto pousou o Universal Stinson 108 a cerca de 425 metros do início da pista, que tem 734 metros, e logo em seguida levantou a roda principal direita para evitar atingir o animal.

O operador relatou que ouviu o piloto acelerar logo depois da manobra, mas perdeu o avião de vista. Um funcionário que cortava a grama no final da pista também testemunhou a cena. Segundo ele, após o piloto erguer a roda, o avião balançou de um lado para o outro e tentou decolar novamente. Pouco depois, ele ouviu um estrondo e viu fumaça no local.

O avião caiu em uma área de mata fechada, a cerca de 78 metros da pista, e pegou fogo. As autoridades informaram que a aeronave ficou presa entre árvores e estava praticamente inteira, apesar do impacto, com a asa esquerda dobrada sob a fuselagem e a direita curvada em direção à cauda.

O NTSB destacou que o relatório preliminar reúne apenas os fatos apurados até agora e não aponta a causa do acidente. A investigação completa pode levar de um a dois anos para ser concluída.

